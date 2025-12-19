La jueza desestima los recursos contra la denegación de la apertura de juicio oral a Mónica Oltra y otros 14 acusados

El Juzgado de Instrucción número 15 de València vuelve a rechazar la apertura de juicio oral a Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, por un supuesto delito de encubrimiento de abusos, y otros 14 acusados.

En el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la jueza desestima los recursos que interpusieron las dos acusaciones populares, ejercidas por Gobierna-te y Vox, contra la resolución previa de junio de 2025 en la que se denegó la apertura de juicio oral y se acordó el archivo provisional de la causa abierta contra Oltra.

La instructora estima que el dictamen del Ministerio fiscal contiene una valoración "perfectamente ajustada a Derecho y que los razonamientos expuestos y la conclusión que se alcanza merecen ser íntegramente acogidos por vía de la presente resolución, sin que proceda añadir nada más a lo ya razonado".

Entre otros aspectos, señala que "la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello".

Además, hace notar que ninguna de las acusaciones ha precisado cuáles fueran esos indicios de forma individualizada para cada episodio fáctico y para cada acusado/a.

En junio de 2024 la Audiencia ordenó reabrir la causa que había sobreseído previamente el juzgado de Instrucción -que no apreció delito, al igual que la Fiscalía- al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te porque entendía que no podía "descartarse claramente" la existencia de infracción penal.

El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

En junio de 2025, el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido (hechos por los que fue condenado).

Ahora reafirma esta decisión tras rechazar los recursos de las acusaciones.

En este mismo auto, que se ha notificado este viernes a las partes, admite a trámite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

La Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.