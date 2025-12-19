Incliva presenta los resultados finales del proyecto Integra Cloud: "Se abre una nueva vía de servicio a la sociedad"

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha celebrado el evento final del proyecto Integra Cloud, una iniciativa estratégica orientada a mejorar la gestión sanitaria, la atención primaria, la asistencia urgente y la investigación biomédica mediante el uso avanzado de datos de salud, analítica predictiva e inteligencia artificial.

El acto, inaugurado por el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, ha reunido a representantes institucionales, personal investigador, profesionales sanitarios y entidades colaboradoras.

Así, ha servido para presentar los principales resultados alcanzados durante los dos años de ejecución del proyecto, así como para analizar el papel estratégico de los datos sanitarios en la transformación digital del sistema de salud.

Durante la apertura institucional del acto, el director científico de Incliva, el Dr. Andrés Cervantes, ha destacado que Integra Cloud abre una nueva vía de servicio a la sociedad.

"Se trata de un programa desarrollado gracias al esfuerzo conjunto de numerosos profesionales y concebido como una herramienta para mejorar la atención y la gestión sanitaria", ha indicado, para añadir que el proyecto ha permitido impulsar la creación de una Plataforma de Ciencia de Datos, desde la que Incliva espera seguir creciendo y avanzando en el futuro.

El Dr. Josep Redón i Mas ha explicado que el origen de Integra Cloud es un proyecto que nace con una clara vocación social y que aborda tres grandes retos: la integración de datos, la seguridad y la privacidad de la información, y la innovación a través del desarrollo de sistemas predictivos.

El investigador ha destacado que este proyecto llegó gracias a la experiencia previa de la entidad. Una visión destacada por el secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Matías González Martín, quien ha subrayado en su intervención que "la tecnología no es un complemento en la sanidad, sino el cimiento sobre el que se construye el futuro de la medicina".

El director gerente del Departamento de Salud de València Clínico-Malvarrosa, el Dr. Álvaro Bonet, ha destacado "el excelente trabajo realizado, que permitirá mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía".

En este contexto, ha señalado la importancia de una "ciudadanía más autorresponsable, de un personal sanitario que disponga de información adecuada para una gestión eficiente y de unos gestores capaces de tomar decisiones y garantizar los recursos imprescindibles".

Durante la jornada se ha celebrado una sesión en la que la Dra. Inmaculada Saurí, responsable de la Plataforma de Ciencia de Datos, y Javier Díaz, analista de datos de Integra Cloud, han presentado los principales casos de uso y los resultados obtenidos hasta el momento.

El evento ha contado también con una mesa redonda titulada ‘La importancia de los datos en salud para las administraciones, empresas y ciudadanía’, moderada por la Project Manager del proyecto, Gracia Martí.

En ella han participado José Luís Górriz, jefe de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia; Fernando Ferragut, responsable de protección de datos de Integra Cloud; Iván Prudencio, en representación de Minsait; y Elena Castellano, en representación de Mysphera.

Por último, el Dr. Redón ha agradecido públicamente la colaboración de las distintas administraciones implicadas y puso en valor el privilegio de haber conformado un equipo multidisciplinar con el que espera seguir creciendo a través de nuevos proyectos vinculados a la Plataforma de Ciencia de Datos.

El proyecto

Integra Cloud está liderado por el doctor Josep Redón i Mas, coordinador del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal e investigador emérito de Incliva.

Ha desarrollado una plataforma abierta de captura, almacenamiento, integración y análisis descentralizado de datos sanitarios, diseñada para facilitar el uso secundario de la información clínica de forma segura, interoperable y respetuosa con la privacidad.

El objetivo del proyecto ha sido superar la fragmentación de la información sanitaria, integrar datos procedentes de múltiples fuentes y generar conocimiento útil para la toma de decisiones clínicas, la planificación sanitaria y la investigación.

La plataforma Integra Cloud ha sido probada y validada en cuatro casos de uso desarrollados en el Departamento de Salud Valencia Clínico–Malvarrosa, que han permitido demostrar su aplicabilidad en entornos reales.

Entre los principales resultados del proyecto destaca el desarrollo de un cuadro de mandos multidimensional para la gestión sanitaria, que unifica datos dispersos y facilita una toma de decisiones más ágil, precisa y basada en evidencia.

En el ámbito de la atención primaria, Integra Cloud ha permitido analizar el funcionamiento de los centros de salud, detectar patrones y desviaciones, e incorporar modelos analíticos avanzados que apoyan una gestión más proactiva y eficiente de los recursos, mejorando tanto la experiencia de los profesionales como la de los y las pacientes.

En urgencias, la plataforma ha demostrado su capacidad para prever la demanda asistencial mediante modelos predictivos, contribuyendo a una mejor organización de los equipos, a la reducción de tiempos de espera y a una atención más eficiente en un entorno donde cada minuto cuenta.

Por último, en el área de Salud Pública, Integra Cloud ha facilitado el análisis integrado de grandes volúmenes de información sanitaria para la identificación temprana de riesgos asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, reforzando la prevención y la planificación sanitaria a nivel poblacional.