La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza que el día de antes de la dana ya se habló de "mensajes masivos"

La exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que el día anterior a la riada, el 28 de octubre, ya se hablaba de "mensajes masivos".

Así se ha pronunciado la exjefa de gabinete en su declaración, en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), donde se instruye el procedimiento de la dana por el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

La testigo ha manifestado que el día 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Conselleria y la primera parte se centró en la previsión meteorológica. "Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica", ha asegurado.

De hecho, la testigo ha indicado que ese mismo día, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya hablaba de "mensajes masivos", aunque del Es Alert como tal se habló a las 19 horas del día 29 de octubre, en el Cecopi, ha puntualizado.

Además, ha explicado que, antes de las 20 horas de aquel día, vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba. Según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.



En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población a las 20:11 horas y el debate previo sobre el mismo, esta testigo ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.



Asimismo, ha explicado además que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi.



Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, esta testigo ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.



Consultada por el rol que desempeñó Salomé Pradas en el Cecopi, esta testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho "tumulto" en aquella reunión.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.