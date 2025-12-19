La consellera de Educación, Ortí, reformará el currículo de Bachillerato para que haya más "coherencia" con la PAU

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha avanzado este viernes en su primera comparecencia en Les Corts Valencianes cuáles serán sus líneas generales de actuación para los próximos meses.

Entre ellas, destaca la modificación del currículo de Primaria y de algunas asignaturas de Bachillerato con el objetivo de reforzar la "coherencia" de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), así como el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico (PCIE).

La recién nombrada consellera de Educación en sustitución de José Antonio Rovira, actual conseller de Hacienda, ha mostrado su "mano tendida y preparada para el diálogo, para el consenso y para los acuerdos" y ha destacado algunas de las medidas que se han implementado en materia de Educación en la legislatura.

Así, ha mencionado "la gratuidad universal" de 0 a 3 años o la Ley de Libertad Educativa, sobre la que ha asegurado que "la forma de proteger una lengua es quererla".

La nueva responsable de Educación ha anunciado novedades como "la modificación del currículo de Educación Primaria para reforzar las áreas instrumentales: Lengua y Matemáticas, junto con el fomento de la lectura".

También se modificará el currículo de algunas asignaturas de Bachillerato para adecuarlo a los establecidos por el Ministerio de Educación con la finalidad de que haya "coherencia de cara a la prueba de acceso a la universidad". "Promoveremos que los jóvenes conozcan nuestra historia, toda ella, y posibilitarles el acceso a los grandes de la Literatura Valenciana", ha indicado.

Por otro lado, la consellera ha resaltado como uno de los principales retos la aplicación del nuevo Decreto de Convivencia y la puesta en marcha del Plan Autonómico de Convivencia Educativa Conviure(Convivir). Al mismo tiempo, ha señalado que se medirá "la salud mental del alumnado de ESO y Bachillerato".

La responsable de la política educativa del Gobierno valenciano también ha avanzado la modificación del calendario de las oposiciones docentes para "superar las dificultades logísticas y personales que las oposiciones en junio y en julio han generado históricamente". Asimismo, ha destacado la potenciación de la red de centros integrados y centros de excelencia.

Ortí se ha comprometido a impulsar la FP básica y afrontar "el problema de la falta de itinerarios más allá de los 21 años para alumnos con necesidades educativas especiales". También ha indicado que se pondrá en marcha un programa para formar a 80.000 docentes en IA.

En el ámbito universitario, ha subrayado la necesidad de "avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y hacia un sistema universitario más justo, en el que ningún joven en riesgo de exclusión social se vea obligado a abandonar sus estudios".

"Continuaremos trabajando con diálogo, realismo y voluntad de acuerdo en el marco de la mesa general de negociación de las universidades valencianas con el objetivo de avanzar en la mejora del convenio colectivo y en las condiciones laborales del personal universitario", ha señalado.

Para 2026, ha señalado el objetivo de simplificar y modernizar las convocatorias de ayudas.

La Conselleria será "ambiciosa" y se propone aprobar una nueva Ley de Universidades para la Comunitat Valenciana, ha dicho Ortí, que se ha referido al proceso de adaptación al marco legal estatal establecido por la ley orgánica del sistema universitario y ha explicado que se trabaja para completar la oferta formativa de las universidades e impulsar el programa de microcredenciales.

En ciencia e investigación, ha recordado que desde su cartera se desarrollará un nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico (PCIE) y se elaborará un plan director para las 13 infraestructuras del ISEACV. Igualmente, ha destacado el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico.

Centros dana

La consellera Ortí también se ha referido a las actuaciones tras la dana, que afectó en mayor o menor medida a 124 inmuebles educativos. "Hoy la práctica totalidad de ellos están en funcionamiento, aunque algunos siguen en obras debido principalmente a la falta de suministro de materiales", entre otras dificultades.

Tras estas palabras, por parte de Compromís, Gerard Fullana y Verònica Ruiz han preguntado a la nueva consellera si "va a recuperar el presupuesto recortado" en educación, si "va a continuar permitiendo que Vox determine la política educativa", si ve "con buenos ojos" la actuación de su predecesor el 29 de octubre y han pedido el cambio de los cargos directivos en instituciones culturales en aplicación del Código de Buenas Prácticas.

A su juicio, Ortí en su comparecencia "no ha estado a la altura, no tiene un proyecto solvente o no lo ha sabido explicar".

José Chulvi, diputado del PSPV, ha lamentado el "maltrato" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y al valenciano y ha reclamado a Ortí que "tienda puentes" y demuestre si "aún queda algo de un PP que un día fue un partido de Estado y no era muletilla de nadie".

Desde Vox, Julia Llopis ha exigido que se respeten "los compromisos adquiridos del anterior gobierno" con su partido, ha llamado a "eliminar la discriminación" de los alumnos en las PAU por tener que examinarse de valenciano, la "ideología" en las aulas, impulsar la ejecución presupuestaria y reforzar la inspección educativa.

Del PP, Beatriz Gascó (PP) ha resaltado que "volvemos a ver que hay una forma distinta de entender la cultura y la educación que no las va a utilizar como trinchera ideológica, que no excluye, que no impone, que no divide, porque durante años confundieron gestionar con controlar, pluralidad con propaganda y cultura con militancia".

En su réplica, la nueva consellera ha señalado que el Consell actuó con "rapidez, coordinación y con un criterio claro" en la dana. Se ha dirigido a Vox para mostrarse convencida de llegar a "puntos de encuentro" ante sus "preocupaciones comunes". Además le ha dicho a la oposición que "gobernar no consiste en encadenar titulares alarmistas ni en seleccionar casos aislados para construir un relato catastrofista".