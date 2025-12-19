El Consejo Escolar pide al Gobierno valenciano que declare el 16 de marzo como día festivo en Valencia por las Fallas

El Consejo Escolar Municipal de Valencia ha acordado solicitar a la Conselleria de Educación un cuarto día festivo del calendario académico 2025-2026 en la ciudad, el lunes 16 de marzo de 2026, con motivo de las Fallas, y alargar un día más el curso, hasta el 22 de junio.

Si sale adelante esta propuesta, que está sujeta al visto bueno de la Dirección General de Centros Docentes, la comunidad educativa de Valencia contaría con la semana completa de Fallas al enlazar con el Día de San José (19 de marzo), festivo en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento de Valencia, esta propuesta ha salido adelante en la sesión extraordinaria del Consejo Escolar celebrada en la tarde de este viernes "con el apoyo unánime de los representantes de las distintas entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del órgano".

A la reunión han asistido, con voz pero sin voto, representantes de la Interagrupación de Fallas de Valencia y del Foro Cultural La Roqueta - San Vicente Mártir, de acuerdo con el artículo 5.2 del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de Valencia.

Como entidades afectadas, han expresado ante los miembros del CEM la "importancia" de garantizar que el próximo 16 de marzo sea declarado festivo no lectivo para los escolares de la ciudad.

A partir de ahora, el Ayuntamiento dará traslado del acuerdo alcanzado en el Consejo Escolar Municipal a la Dirección General de Centros Docentes, atendiendo al artículo 9 de la Orden de 11 de junio de 1998 de la Conselleria de Educación que establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Estos contemplan que "cuando concurran circunstancias excepcionales, la Dirección General de Centros Docentes podrá autorizar para un centro o localidad un calendario escolar diferente al establecido con carácter general a propuesta de la Dirección Territorial de Cultura y Educación correspondiente, previo acuerdo, en su caso, del Consejo Escolar competente".

"Dichas autorizaciones no podrán suponer la disminución del número total de días lectivos del curso académico", añade la norma.

La convocatoria de este viernes se ha producido tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada. Este martes, la asamblea de presidentes de falla tumbó el programa de festejos de las Fallas del próximo año de Valencia planteado por la Junta Central Fallera (JCF) por no contemplarse como no lectivo el 16 de marzo.

Desde distintos colectivos representantes del mundo fallero, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia -Compromís y PSPV-, y entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia, FAMPA-Valencia, se ha defendido que en esa jornada no haya clase en los centros educativos de la capital.

El concejal de Fallas de esta ciudad y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, señalaba esta semana que se iba a trabajar para "ver cómo se puede combinar que los niños puedan el día 16 de marzo atender su recogida de premios", un acto de la semana fallera que siempre se realiza esa jornada tras determinar los jurados los premios que otorgan a cada comisión.