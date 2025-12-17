Valencia construirá un nuevo rascacielos de hasta 108 metros de altura y cerca de 30 plantas en la Marina para uso terciario

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la APV, Mar Chao, en el órgano de cooperación interadministrativa. Europa Press / Rober Solsona

Valencia tendrá un nuevo rascacielos de hasta 108 metros de altura y cerca de 30 plantas en el entorno de la Marina para uso terciario.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, han acordado impulsar la construcción de este edificio con la intención de que sea un elemento "icónico" de la fachada marítima y de la ciudad.

Se trata de una de las actuaciones que han presentado este miércoles para regenerar el entorno del Edificio del Reloj (Bien de Relevancia Local) con nuevas zonas verdes y afianzarlo como enclave de innovación y atracción turística, y que "dignificará un espacio clave" para la conexión entre la ciudad y el puerto.

El proyecto, impulsado conjuntamente por Valenciaport y el consistorio, cuenta con una inversión de alrededor de 2 millones de euros, financiada íntegramente por la Autoridad Portuaria de Valencia, y convertirá este espacio en "un lugar más amable para disfrute de la ciudadanía".

Al proyecto inicial se ha incorporado el ámbito de la antigua Casa de la Copa, que actualmente está siendo derribada por el Ayuntamiento.

Catalá y Chao han mantenido una reunión este miércoles en el marco del órgano de cooperación interadministrativa entre ambas instituciones. Después han participado en el consejo de administración de la APV.

Baluarte de la Marina

La previsión es que este nuevo rascacielos suponga una inversión privada de 120 millones de euros y tenga uso comercial, hotelero o de oficinas.

La superficie es de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 m2, donde se contemplan 30 plantas de altura.

Se ubicará en una parcela municipal actualmente destinada a aparcamiento frente a The Terminal Hub, entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima y el tinglado número 4.

Para ello se procederá a revertir la parcela a la APV y que esta licite la constitución del derecho de superficie, previsiblemente durante 2026.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la APV, Mar Chao, visitan los trabajos de demolición de la Casa de la Copa. Europa Press / Rober Solsona

Durante la reunión se ha acordado que el Ayuntamiento proceda a la depuración física y jurídica de la parcela para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi.

Seguidamente, la APV licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma.

La alcaldesa se ha referido al edificio como "baluarte de la Marina" y ha explicado que está "llamado a ser emblemático e icónico por su altura".

"Formará parte del skyline de la ciudad, va a ser baluarte de la Marina dando una seña de identidad innovadora, moderna, propia a la Marina, y con el PAI del Grao va a transformar completamente la fachada marítima", ha destacado.

La presidenta de la APV ha resaltado que han conseguido "darle la vuelta en tiempo récord al bloqueo" que encontraron en 2023 para la zona de la Marina y ha puesto en valor la coordinación para "buscar y maximizar lo mejor para los ciudadanos en este entorno tan emblemático".

En este sentido, ha apuntado que la relación puerto-ciudad es uno de los pilares básicos del Plan Estratégico de Valenciaport 2035.

La integración social y territorial es uno de los ejes del plan, con el que se busca fortalecer los vínculos entre las instalaciones portuarias y su entorno, con actuaciones como la del entorno del Edificio del Reloj, que es un espacio clave en las actividades culturales y empresariales del entorno innovador que se está creando en La Marina.

Zonas peatonales

También se ha aprobado el proyecto de urbanización definitiva del entorno del Edificio del Reloj, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y Valenciaport, con una inversión de alrededor de dos millones de euros (IVA excluido), financiada íntegramente por la APV.

La superficie de la actuación es de 12.568 m2. El nuevo entorno del Edificio del Reloj incluirá áreas ajardinadas, pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que oriente los itinerarios para peatones, además de crear zonas de estancia.

Demolición de la Casa de la Copa, a 17 de diciembre de 2025. Europa Press / Rober Solsona

También contempla mantener el arbolado existente y la renovación del alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno.

Por otro lado, se reducirán las dimensiones de la rotonda actual, se dará más espacio a la zona para peatones y ciclistas y se ampliará el entorno de este edificio de alto valor en general para la ciudad.

Las obras, cuya licitación está prevista se realice "de forma inminente", comenzarán tras la demolición del Edificio de la Copa, ahora en desuso.

La actuación podría estar terminada "previsiblemente para finales del año que viene", ha detallado la alcaldesa.

Innovación y emprendimiento

Por otro lado, el consejo de administración del puerto ha aprobado las bases y pliegos de condiciones para la implementación de un centro de innovación y emprendimiento en la última base de America's Cup disponible, la de Victory Challenge.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ofrece declaraciones tras la demolición de la Casa de la Copa. Europa Press / Rober Solsona

"Sin duda, va a fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de este entorno y, por tanto, ya vamos a culminar de momento ese proceso de dignificación y mejora del enclave tecnológico que ya somos reconocidos por la Generalitat como el primero de toda la Comunitat", ha destacado Catalá.

“Hemos dejado atrás los ocho años donde en este lugar emblemático no ocurría nada. Desde hace dos años, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria están trabajando estrechamente para sacar todo el potencial de esta zona y que los vecinos de la ciudad la sientan como propia”, ha reiterado la primera edil.