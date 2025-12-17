Susana Camarero acusa a Sánchez y a las responsables del PSPV-PSOE de "callar, tapar abusos y silenciar denuncias"

La vicepresidenta Susana Camarero ha afeado a Pedro Sánchez y a las responsables del PSOE valenciano, Rebeca Torró y Pilar Bernabé, de "callar, tapar abusos y silenciar denuncias" y, por tanto, de haber traicionado a las mujeres que han construido los pilares de un partido que durante años defendió los derechos y los avances en esta cuestión.

En estos términos se ha pronunciado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana en el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana.

En palabras de la consellera de la Generalitat Valenciana, la igualdad "no puede ser un eslogan" porque es "el cimiento sobre el que se construye una sociedad justa": "Igualdad para acceder a un empleo. Igualdad para emanciparse. Igualdad para desarrollar un proyecto vital. Igualdad para vivir sin miedo".

"Aquí no hay ambigüedades ni silencios cómplices. Aquí no se utiliza el feminismo como bandera cuando conviene y se guarda silencio cuando incomoda. Porque la incoherencia es la peor forma de traición", ha reprochado.

Según Camarero, el PSOE está desapareciendo con Pedro Sánchez y lo que le rodea; "desapareció con el Ábalos que pagaba prostitutas con dinero público, con el corrupto Cerdán y con un Salazar que abusaba y acosaba a sus compañeras mientras Sánchez, Torró, Bernabé, Morant, Montero, Alegría y el resto tapaban y callaban conociendo lo que estaba pasando".

"No hay bandera, pancarta ni campaña monclovita que tape estas vergüenzas. Sánchez está acabando con el feminismo en el PSOE, igual que Diana Morant lo ha hecho en el PSPV, y lo hemos visto esta semana con el escándalo del alcalde de Almussafes, número 2 de Morant en la provincia de Valencia", ha criticado la titular en Igualdad.

En este sentido, ha acusado que la contundencia "no es callar durante meses, no es tapar los abusos, no es silenciar las denuncias".

"Ofende que, detrás de palabras grandilocuentes de Sánchez y sus portavoces -mujeres, valencianas algunas de ellas-, se intente esconder el machismo que impera en el PSOE", ha agregado.

A su juicio, "es intolerable que cada día nos despertemos con un nuevo caso de corrupción y de machismo en el Gobierno y en el PSOE y que no se asuman ni se depuren responsabilidades".

"Es un escándalo lo que estamos viviendo", ha dicho, para añadir que las mujeres no necesitan propaganda, sino respeto, protección y coherencia.

"Por eso, estamos convencidos de que España necesita más que nunca devolver la dignidad a la política. España necesita urgentemente un Gobierno serio, que asuma sus competencias y resuelva problemas", ha señalado.

Por último, la consellera de Vivienda e Igualdad ha afirmado que desde la Generalitat están convencidos de que España "necesita más que nunca devolver la dignidad a la política".

Bajo su punto de vista, el Gobierno de España representa hoy "un modelo fallido": "Un gobierno sin presupuestos en toda la legislatura, incapaz de ofrecer estabilidad, sin mayoría parlamentaria, abandonado hasta por sus socios".

"Un gobierno que no gobierna, que sobrevive. Y lo hace a costa de impedirnos avanzar, crecer y prosperar", ha zanjado, en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.