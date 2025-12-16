Mónica Oltra no ha recibido una propuesta oficial de Compromís pese a cederle Papi Robles el 'número 1' en Valencia

La ex vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra no ha recibido todavía ninguna propuesta oficial de Compromís pese a que la portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, le ha trasladado su intención de hacerse a un lado si decide postularse como alcaldable.

Esta cuestión, la de una 'oferta' a la ex dirigente de la coalición, no ha sido abordado en los órganos internos ni hay previsión, por ahora, de que se aborde, según señalan varias fuentes.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, hace alrededor de dos meses Papi Robles comunicó en las ejecutivas de Compromís (ciudad y país) que se apartaría si Oltra decidía dar un paso al frente como cabeza de lista en Valencia. Algo que a su vez ella comunicó a la propia Oltra y que otros miembros de la coalición también se lo hicieron saber.

"Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de València estará disponible para ella", dijo Robles en aquellas reuniones. Algo que ella misma ha confirmado a este periódico.

"Por mi parte, tendrá el camino libre y no habrá candidatura alternativa. Seguro que podremos trabajar juntas, como siempre hemos hecho. Lo importante, como la propia Mónica nos ha enseñado, es el qué y no el quién. El proyecto para València, para el que nosotros ya estamos trabajando", sostiene la actual dirigente preguntada al respecto.

"Sería una gran cabeza de cartel pero, con ella o sin ella, volveremos a liderar la ciudad. Estoy segura", añade la actual portavoz.

El movimiento resulta de importancia. Robles pertenece a Més, partido mayoritario en Compromís. Oltra a Iniciativa. Desde la salida de esta última, Més ha copado la mayoría de puestos institucionales en la eterna pugna interna que se produce en la coalición.

La dimisión de la ex vicepresidenta dejó huérfano a Compromís de su referente política más destacada y su máximo tirón electoral. Desde entonces, la crisis de liderazgos se ha hecho evidente mientras los cuestionamientos internos sobre la estrategia seguida con la dana crecen.

No son pocos los que ven a la coalición desorientada y con importantes debates de cara a 2027. Desde los cabezas de cartel hasta las posibles alianzas.

Y mientras Compromís se decide, Oltra guarda silencio sobre su futuro y continúa ejerciendo la abogacía a la que regresó tras su salida. Eso sí, el ámbito en el que se plantearía un hipotético regreso es el municipal.

Acercamiento

Un ofrecimiento, que debería en todo caso materializarse y acordarse en los órganos del partido, sería un paso más en el movimiento de acercamiento por parte de la cúpula de Compromís a quien fuera su cabeza de cartel en los últimos años.

Hace apenas un mes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, aseguró que la coalición valencianista "siempre ha tenido claro que Mónica Oltra es un valor en Compromís" y que "no se entendería Compromís sin Mónica Oltra". "Siempre tiene las puertas abiertas para volver como quiera y cuando quiera", dijo.

Hasta el momento, la comunicación entre la ex dirigente y su formación había sido prácticamente nula. Pero el mensaje de Baldoví, el ofrecimiento de Robles en la ejecutiva y la asistencia de miembros de Compromís a la última charla que ofreció en el complejo de La Petxina evidencian el intento de deshielo.

En todo caso, no ha existido todavía ningún ofrecimiento oficial hacia Oltra. Nadie, en representación de Compromís, le ha hecho la propuesta de ser cabeza de lista en Valencia. Tan solo Robles le ha manifestado su voluntad de apartarse.

A la espera de juicio

Los tiempos de su retorno, si es que sucede, tampoco tienen en este momento tanto margen, pues queda menos de año y medio para elecciones.

En el caso de que se tengan en cuenta los plazos judiciales, todavía menos. Una decisión por parte de Oltra tendrá que llegar, seguramente, antes de que se resuelva su situación si no es que ésta se acelera.

La ex vicepresidenta se encuentra en este momento a la espera de la apertura de juicio en la causa sobre el supuesto encubrimiento, desde la Conselleria de Igualdad, de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Así lo ordenó la Audiencia de Valencia, aunque el juez instructor archivó el procedimiento al no ver delito.

El último pronunciamiento del magistrado fue el de sobreseer, por segunda vez, el procedimiento para Oltra y los otros 14 acusados el pasado junio.

Pero la resolución se recurrió y la Audiencia tendrá que determinar ahora la apertura de juicio, que el instructor habrá de dictar.

A continuación habrá de fijarse fecha del juicio. Toda una serie de pasos que dilatarán este proceso y que tendrá que culminar con la celebración del juicio y la sentencia.