Confirmado por Óscar Puente: Valencia tendrá una nueva estación de Cercanías con una inversión de 80M de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, está ultimando el proyecto de duplicación de la vía de la línea C3 del núcleo de Cercanías en Valencia que, además, traerá consigo una nueva estación en un municipio de la provincia.

La actuación, que cuenta con una inversión global aproximada de 80 millones de euros y se ubica en el núcleo de Cercanías entre Valencia y Aldaia, supondrá "mayor capacidad, fiabilidad y seguridad para la infraestructura ferroviaria".

Será en este municipio, uno de los más damnificados por la tragedia de la dana, donde se construirá esa nueva estación, localizada en el sector del polígono industrial y del centro comercial Bonaire, según ha informado este departamento en un comunicado.

El proyecto de duplicación, que está en fase final de redacción, se está presentando a los ayuntamientos de los municipios incluidos en el tramo.

En concreto, contempla la instalación de una vía adicional en un tramo de unos 12 kilómetros de la línea C3 (València-Buñol-Utiel, la segunda con mayor densidad de tráfico del núcleo de Cercanías de València), desde València Sant Isidre hasta la futura estación de Bonaire, pasando por Xirivella.

Asimismo, aportará "mayor flexibilidad" en la explotación del servicio, aumentará la velocidad de circulación, al tiempo que se "racionalizan" los costes de mantenimiento gracias a los nuevos materiales de vía, "de mayor durabilidad y robustez, que aportan mayor confort a las circulaciones".

Todo ello, con el objetivo de "contribuir a seguir posicionando el ferrocarril como medio de transporte de referencia, ofreciendo a los ciudadanos un servicio de transporte de proximidad de primer orden que responda a las demandas actuales y dimensionado a las necesidades futuras".

El proyecto contempla la duplicación de la vía mediante el montaje de aproximadamente cuatro kilómetros de vía nueva y el aprovechamiento de la vía doble ya montada perteneciente a la antigua línea C4 entre Xirivella y L'Alter.

Además, se ejecutarán las conexiones con la vía doble de València Sant Isidre y la bifurcación de Xirivella.

También se abordará la remodelación y acondicionamiento de las estaciones de València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, así como la configuración de la nueva estación de Bonaire.

Nueva estación

Respecto a esta última estación, se configura como un edificio de viajeros de aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie dotado de dos andenes de 210 metros de longitud y cinco metros de anchura, conectados entre sí por un paso a distinto nivel plenamente accesible.

La futura instalación, equipada asimismo con un aparcamiento, se situará en la carretera de Coscollar, con acceso directo al polígono industrial y el sector comercial de Bonaire.

Por otra parte, Adif está definiendo las soluciones a ejecutar en las cuatro pasarelas urbanas situadas en el ámbito de actuación del proyecto de duplicación de la vía en los municipios de Aldaia y Xirivella "para adaptarlas a las nuevas infraestructuras ferroviarias y mejorar su accesibilidad".