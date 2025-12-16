Compromís avisa a Pedro Sánchez y a su Gobierno: "O espabilan, o se ha acabado; enrocarse no tiene sentido"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado este martes que si depende de ellos "el PP y Vox no gobernarán", pero también ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo que "o se espabilan o se ha acabado".



En declaraciones a los periodistas en el Parlamento valenciano, Baldoví ha considerado que el Gobierno está "en un momento de parálisis y enrocamiento" y debe adoptar medidas porque "enrocarse solo por enrocarse no tiene ningún sentido".



Entre las medidas a adoptar, ha plantado la puesta en marcha de la comisión de investigación del caso Cerdán o actuar no solo contra los corruptos sino también contra las empresas que han participado de esa corrupción para que no puedan contratar con el Estado, y ha dicho que si legislatura tiene que llegar hasta 2027, hay que saber qué va a pasar hasta entonces.

Baldoví también se ha referido a la reunión que mantendrán este miércoles el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno en la Moncloa para señalar que no sabe lo que puede salir de ahí, pero cree que es "buena la coordinación entre las administraciones".



En todo caso, ha indicado que Pérez Llorca, "más allá de las palabras" y de la "actitud dialogante que tiene, es absolutamente prisionero de su pacto con Vox" y, a su juicio, este "no presagia demasiadas buenas relaciones con nadie".



Por otra parte, el portavoz de Compromís se ha mostrado dispuesto a renovar los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana siempre que se haga "con las mayorías que había en el momento en que se tenían que renovar", pues de lo contrario, ha dicho, sería "hacer trampas".



Ha denunciado que el PP "bloquea todas las renovaciones y cuando tiene mayoría es cuando quiere renovar y cuando quiere dialogar", y ha planteado que la renovación debe hacerse con las mayorías que había cuando acabaron los mandatos.

Mónica Oltra

Preguntado por la posibilidad de que Mónica Oltra fuera la candidata de Compromís a la Alcaldía de València en 2027 tras la cesión de Papi Robles del número 1, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, Baldoví ha manifestado que esa cuestión está "a expensas de una decisión personal" de la exvicepresidenta del Consell y de una decisión colectiva de la coalición.



Ha reconocido que la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha expresado que daría un paso a un lado si Oltra decidiera volver y encabezar la candidatura municipal, pero ha señalado que en estos momentos "no hay absolutamente nada".



En todo caso, ha manifestado que Mónica Oltra "siempre tendrá el lugar que la coalición decida, y evidentemente ese podría ser un gran lugar, pero más allá de esto no se ha decidido nada ni se ha hablado nada más".