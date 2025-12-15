La jueza de la dana rechaza citar como testigo a Pedro Sánchez por sus mensajes con Mazón la noche del 29-O

La magistrada encargada de la causa judicial de la dana del 29 de octubre de 2024 ha rechazado citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus mensajes con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la petición de una acusación popular.

Así lo ha notificado este lunes en un auto la jueza que ordena la instrucción judicial en el que asegura que "la hora en que se produce el intercambio del mensaje, a las 22:50 horas, se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones".

Es por este motivo que Nuria Ruiz Tobarra ha decidido rechazar la petición de Hazte Oír y no citar como testigo al presidente del Gobierno.

De esta manera, a juicio de la instructora, la prueba trataría "de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación".

Por otro lado, el auto recoge que no consta que el presidente del Gobierno, "a diferencia del Sr. Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado en tiempo real por el sr. Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente".

La jueza sí que ha citado como testigo al líder del PP tras la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

En un auto de este pasado viernes, llama al líder del PP a "dar razón de los comentarios" que Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La jueza ha pedido además a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Dgtic) de la Generalitat que informe si es factible recuperar los mensajes de whatsApp intercambiados ese día por el entonces secretario autonómico del Gabinete de Presidencia, José Manuel Cuenca, y Mazón.

Citó a Feijóo

Al contrario que a Sánchez, la jueza sí que citó a Alberto Núñez Feijóo a comparecer como testigo, aunque todavía no se ha fijado una fecha.

En su auto resaltó la diferencia de esa citación con la de Maribel Vilaplana, en cuyo caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir Mazón".

"Aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo", afirmó.

Tras la emergencia, el líder del Partido Popular afirmó en el Centro de Coordinación de Emergencias, junto a Carlos Mazón, que "el president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real".