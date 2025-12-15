Los audios de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo el día de la dana: "Voy a consultar a los mandos. Retiraos a base"

Los audios del Consorcio Provincial de Bomberos sobre la movilización y posterior retirada de los efectivos para la vigilancia del barranco del Poyo el día de la dana no aclaran quién dio la orden de que se marcharan del lugar.

Las grabaciones han sido aportadas al juzgado por la subdirección general de Emergencias que dirige Jorge Suárez. Se trata de aquellas realizadas entre las 12:00 y las 15:30 horas del 29 de octubre de 2024 entre el puesto de operación de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

La movilización de los bomberos se produjo después de que la Generalitat decretara las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo. Esta última a las 12:20. El Centro de Coordinación de Emergencias decidió enviar a los efectivos a varias escalas.

Una de ellas estaba ubicada en los puentes en los cauces del Magro en Carlet y las otras dos en el barranco del Poyo a su paso por el municipio de Chiva y en el cruce con la A-3. El operativo que se encontraba en esta última zona era el llamado "Bravo Víctor de Buñol".

Los bomberos informan de la bajada del nivel en el Poyo

A las 14:30 se comunicaron con la Sala de Mando y Control. "Estamos de nuevo en la escala de la A-3 y el nivel ha bajado considerablemente. Tendrá unos 40 centímetros. ¿Tenéis instrucciones para nosotros?", preguntan.

"Recibida información. Voy a consultar a los mandos a ver si me indican otra cosa", les responden.

En el siguiente audio se comprueba la orden: "Retiraos a base". "Vale, recibido", contestan los bomberos. Unas grabaciones que, en todo caso, no aclaran quién decidió esa polémica instrucción por la cual los efectivos se marcharon antes de las 15:00.