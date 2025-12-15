Un alto cargo de Mazón asegura que solo aconsejó a Pradas sobre el confinamiento y que no sabía dónde estaba el presidente

El exsecretario de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, ha asegurado este lunes en el Congreso que desconocía dónde estaba el expresidente Carlos Mazón el día de la dana y que no habló con él hasta después de la alerta.

También ha negado haber impedido a la exconsellera Salomé Pradas confinar a la población de Valencia, pues solo le aconsejó buscar respaldo jurídico de la Abogacía de la Generalitat.

García, todavía secretario autonómico reubicado en Hacienda, ha comparecido este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana. Allí ha recordado y trasladado sus condolencias a los familiares de las 230 víctimas mortales de la catástrofe.

A preguntas de Compromís sobre cuál fue su papel el día de la catástrofe, ha precisado que su función como secretario autonómico de Presidencia era asesorar el impulso de las relaciones políticas del Consell y coordinar la actividad legislativa de las diferentes áreas, y no en materia de emergencias.

Según ha dicho, ese día se dedicó a hacer "su trabajo"; en concreto, a redactar un borrador de un decreto de ayudas para Utiel tras escuchar, por boca de su alcalde, Ricardo Gabaldón, cuál era la situación del municipio.

Así, mientras volvía al Palau de la Generalitat de acompañar a Xàtiva y Benigàmim al exjefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, al que hizo "un favor" acercándole en el coche, escuchó en la radio al alcalde de Utiel describiendo que la situación en su municipio era "complicada" y decidió llamar a Pradas "a las 16.11 horas" para trasladarle lo que había oído.

La propia Pradas, según su relato, le respondió que ya estaba en contacto con el alcalde, pero en ningún momento le informó de que a las 17.00 horas se había convocado un Cecopi, ni que ya había muertos, ni tampoco el contenido de las conversaciones que mantuvo la exconsellera con Mazón, primero, y con Cuenca, después.

García Ramírez ha querido dejar claro que no tuvo comunicación telefónica con Mazón -"no hablo todos los días con él", ha comentado- y que no sabía dónde estaba.

"Yo no sé dónde estaba ese día ni otros días", ha manifestado el exsecretario de Presidencia, recalcando que él acude a las reuniones siempre que le requieren su presencia.

Sí ha señalado que le envió un mensaje al expresidente a las 19.20 horas, que ha leído públicamente, informándole de lo que a esa hora tenía preparado sobre el decreto de ayudas de Utiel. "Hice mis funciones autónomamente y sin ninguna directriz", ha recalcado.

Ya después de la alerta, envió otro mensaje a Mazón, que sí contestó, confirmando que se había adoptado la decisión de enviar el ES-Alert. Se ofreció por si tuviera que ir a algún lado, pero el expresidente, que ya había salido del restaurante El Ventorro, le dijo que no era necesario.

En otro momento de su comparecencia, y a preguntas de Bildu, García ha confirmado que a las 16.40 tuvo una llamada perdida de Pradas y que en una segunda llamada, más tarde, esta le comentó que había una presa que se iba a "reventar" y "que había que confinar a la población de Valencia". Fue entonces cuando él le redirigió a la Abogacía de la Generalitat para que le asesorara jurídicamente.

Sumar le ha preguntado si, tal y como han comentado Pradas y el exjefe de Gabinete de Mazón, desaconsejó el confinamiento porque suponía "un lío jurídico", a lo que García ha reiterado que recibió dos llamadas de la exconsellera y las evacuó a los servicios jurídicos correspondientes matizándole.

Eso sí, ha apuntado que en la primera de las llamadas le matizó la necesidad jurídica que requería un confinamiento, pero que no la indujo a que no tomara la decisión de confinar a la población valenciana.

"No entré a valorar la decisión de confinar o no", ha insistido el alto cargo de Presidencia, quien ha puesto su factura de llamadas a disposición de los diputados y quien ha dicho no temer que Pradas le pueda sacar algún mensaje.

García Ramírez ha remarcado que él se siente "orgulloso" de lo que hizo el día de la dana y que solo hablaba por él y por nadie más cuando se le ha preguntado si sentía igual del papel jugado por Mazón, quien considera que ya ha asumido la mayor responsabilidad política, que es dejar de ser presidente de la Generalitat. "Respondo por mí, por mi labor", ha zanjado.