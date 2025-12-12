La UPV y la Beihan University de China acuerdan impulsar la I+D y crear 4 laboratorios conjuntos de investigación

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, y el presidente de la Beihang University (BUAA), Yunpeng Wang, han firmado este viernes cuatro acuerdos para impulsar la I+D de manera conjunta y la creación de cuatro laboratorios mixtos de investigación.

La firma ha tenido lugar en el marco de la visita institucional que una delegación de la BUAA ha realizado esta semana al campus de Vera de la UPV en el marco del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), impulsado por la UPV y la Beihang University, que "sigue avanzando con paso firme", según fuentes universitarias.

Los acuerdos suscritos contemplan la creación de cuatro nuevos laboratorios conjuntos de investigación centrados cada uno de ellos en inteligencia artificial, fabricación inteligente, mecánica e informática.

Además, se han suscrito otros dos acuerdos -memorandos de entendimiento: el primero, entre el Instituto VRAIN de la UPV y la School of Automation Science and Electrical Engineering de Beihang University; y el segundo para el intercambio de estudiantes.

“Esta jornada marca un hito en nuestra intensa colaboración, constituye un paso decisivo en la colaboración académica entre China y España, así como entre nuestras dos instituciones: la Universidad de Beihang y la Universitat Politècnica de València", ha destacado el rector de la UPV.

Ha agregado que "tras un trabajo intenso, asentado en los cimientos de una larga trayectoria de internacionalización" de la UPV, ahora se ha hecho algo histórico pues esta institución se ha convertido en la primera universidad española que tendrá un campus en la República Popular de China.

Además, el rector de la UPV ha destacado que el BVPI recibió este jueves la última de las validaciones del Ministerio de Educación chino que concierne a la aprobación de los 14 programas académicos que se impartirán en el centro.

"Hoy es un día especialmente importante porque hemos conocido de manos del propio presidente Wang que nuestro proyecto dispone ya de la aprobación oficial por parte del Ministerio de Educación de China, lo cual marca uno de los hitos más importantes en el desarrollo de un proyecto único en el marco del sistema universitario español", ha añadido Capilla.

Por su parte, Yunpeng Wang ha señalado que Beihang está dispuesta a trabajar de la mano con la Universitat Politècnica de València, adherirse al concepto de “inclusión, innovación y cooperación”, tomar la innovación científica como guía y la formación de talento como piedra angular.

También el intercambio humanístico como vínculo, para "construir conjuntamente una plataforma de referencia donde lo digital y lo inteligente empoderen la formación de talento y la cooperación científica y tecnológica entre China y España".

El presidente de la BUAA ha mostrado también su deseo de que con los nuevos laboratorios conjuntos, ambas universidades "aprovechen plenamente sus respectivas fortalezas en campos como las tecnologías de comunicación de nueva generación, la inteligencia artificial, la ingeniería aeronáutica y la fabricación inteligente, y soliciten proyectos internacionales de investigación colaborativos".

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica, han apuntado desde la UPV.

El centro ha sido seleccionado además por el Ministerio de Educación de China como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program, una iniciativa que permitirá a los estudiantes de la UPV obtener el título oficial chino de la Beihang University (BUAA) tras realizar una estancia académica en el país asiático.