Spin Master e IMED Hospitales colaboran para "mejorar el bienestar emocional" de los pacientes pediátricos

La compañía líder en entretenimiento infantil, Spin Master, ha firmado un convenio con el grupo IMED Hospitales con el objetivo de "contribuir a la mejora de la experiencia hospitalaria de los pacientes pediátricos en los centros del grupo en Valencia".

Así lo han transmitido en un comunicado conjunto en el que han detallado que el acuerdo "define un marco de actuación sin ánimo de lucro orientado a reforzar la humanización de la atención sanitaria y a favorecer el bienestar emocional de los menores mediante la incorporación del juego como elemento de apoyo en el entorno asistencial".

En este contexto, y tras analizar el porfolio de productos desde una perspectiva pediátrica, Spin Master ha realizado una donación de juguetes destinada a las consultas y áreas pediátricas de los hospitales del grupo en Valencia.

Para este trabajo se ha contado con la participación directa del equipo de pediatría de IMED Valencia y su jefa de servicio, la Dra. Natalia Julve.

Por su parte, Agustín Fernández, director médico de IMED Valencia, ha destacado el valor del juego como herramienta de apoyo emocional y terapéutico.

"El uso de juguetes sensoriales y motrices, como por ejemplo los de la colección Melissa & Doug, puede convertirse en un gran aliado en las consultas de pediatría, facilitando la detección temprana de posibles dificultades motrices o cognitivas, además de favorecer la comunicación con los menores", ha concretado.

Por su parte, Ignacio Gaitán, director general de Spin Master en Iberia, Italia y Grecia, subraya que el convenio responde al "compromiso de ambas organizaciones con la infancia y permitirá crear espacios que ayuden a reducir el estrés y la ansiedad asociados a la atención sanitaria en edades tempranas".

La donación realizada por Spin Master incluye una selección de juegos de mesa, cubos de Rubik, Perplexus, dominós y puzles de madera de Patrulla Canina, así como figuras de Marvel y dragones.

También han facilitado otros juguetes especialmente diseñados para estimular la creatividad, la concentración y el juego compartido, contribuyendo así a una experiencia hospitalaria más positiva para los niños y sus familias.

Spin Master

Spin Master Corp. es una compañía canadiense, líder mundial en entretenimiento infantil y familiar, que crea experiencias de juego únicas a través de tres divisiones creativas: Juguetes, Entretenimiento y Juegos digitales.

Con presencia en más de 100 países, Spin Master es la creadora de marcas galardonadas a nivel internacional como Patrulla Canina, Bakugan, Melissa & Doug, Kinetic Sand, Cubo de Rubik o Hatchimals, y gestiona, además, otras de gran popularidad como DC Comics, Wizarding World (Harry Potter), Monster Jam, Jurassic World o Cómo entrenar a tu dragón, de las que es licenciataria a nivel global.

La compañía cuenta con 31 oficinas en más de 20 países y un equipo de cerca de 3.000 personas en todo el mundo.

Desde 2022, Spin Master está presente en España con una sede en Valencia, desde donde opera en la Península Ibérica. Actualmente, Spin Master se encuentra entre las cinco principales compañías jugueteras por cuota de mercado en España, según datos de Circana.