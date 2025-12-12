La jueza de la dana rechaza imputar al jefe de Gabinete de Mazón tras la petición de una asociación de víctimas

La declaración de José Manuel Cuenca este viernes ante la jueza de la dana ha contado con un episodio relevante más allá de su testifical.

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O que preside Rosa Álvarez ha pedido la imputación del que fuera jefe de Gabinete del ex president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras sus explicaciones de los WhatsApps que cruzó con la ex consellera de Interior, Salomé Pradas.

La magistrada ha hecho un breve receso ante esta petición, a la que se han unido diversas acusaciones y otras se han opuesto.

También se ha opuesto la Fiscalía al no encontrar delito en su actuación ni ostentar un cargo con competencia directa en la emergencia.

Finalmente, la jueza que instruye la causa penal de la dana ha rechazado que Cuenca pase de testigo a investigado.

La magistrada ha argumentado que el testigo no tenía capacidad en la toma de decisiones de la emergencia pese a lo que le trasladara a Pradas y que las contradicciones de sus declaraciones no se pueden perseguir en la instrucción.