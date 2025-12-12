La jueza cita como testigo a Alberto Núñez Feijóo por las llamadas con Carlos Mazón durante la dana

La magistrada encargada de la causa judicial de la dana ha citado al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a comparecer en el juzgado a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Así lo ha comunicado la jueza de la dana en un auto este viernes en el que llama al líder nacional del PP a "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

De esta forma, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza número 3) ha aceptado la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, de llamar a declarar a Feijóo. Sin embargo, la magistrada todavía no ha acordado una fecha para la declaración.

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana.

De esta manera, destaca que si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo".

Tras la emergencia, el líder del Partido Popular afirmó en el Centro de Coordinación de Emergencias, junto a Carlos Mazón, que "el president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real".

Además, la resolución establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días su listado de llamadas.

También le emplaza a presentar los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa.

Respuesta de Feijóo

Por su parte, Feijóo, en un acto celebrado en Badajoz, al tiempo que ha conocido la noticia, ha asegurado que debería haberse solicitado la emergencia nacional tras la tragedia en la que fallecieron 230 personas.

"Entiendo que estuvimos ante una emergencia nacional de libro", ha declarado al tiempo que le ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber regresado a la zona cero desde que acudiera a Paiporta.

"Información en tiempo real"

Este martes, la asociación que preside Rosa Álvarez solicitó a la magistrada que reclamara las imágenes de RTVE sobre las palabras de Feijóo y las incorporara a la causa, además de citar al presidente del PP en calidad de testigo.

Con ello, la asociación pretende que el líder popular explique qué información le trasladó Mazón y cuándo lo hizo.

En el escrito que trasladaron, señalaron que han sido llamados al procedimiento varios testigos que, en mayor o menor medida, tuvieron contacto con el expresident Mazón el 29 de octubre, bien de manera personal o telefónica.

En el caso del presidente del PP aseguraron que su declaración dará testimonio del contenido de esa información "en tiempo real" que le transmitía Mazón, así como el origen o la fuente de conocimiento de esa información.