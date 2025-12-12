La Diputación revela el mensaje final de su controvertida lona en Valencia y asegura que estaba negociado con Catalá

La Diputación de Valencia ha completado el mensaje de la controvertida lona que desplegó a finales de noviembre en la Plaza de Toros. Y no es el que se especuló en aquel momento.

El mensaje se interpretó como una referencia a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i..." decía el texto. Los versos siguientes, del grupo Al Tall, aunque no figuraban, eran un mensaje no especialmente simpático: "i que al senyor alcalde li peguen en lo cul".

Ahora la Diputación ha ampliado el mensaje y ha dejado ver que no apelaba a Catalá. "i a la plaça vindre que torne a ser costum", dice una segunda lona colgada en la Plaza de Toros.

Pasadas varias semanas de que Catalá y su Gobierno mostraran molestia por esta campaña -relativa a las obras de mejora de la iluminación del coso-, fuentes de la Diputación trasladan su extrañeza respecto a lo mal recibida que fue la primera lona en el Ayuntamiento y por parte de Catalá.

Ahora que, finalmente, se ha revelado el mensaje completo de la campaña con la segunda lona, creen que la reacción airada por parte del consistorio no se debió haber producido.

El motivo, según explican, es que en realidad Catalá siempre estuvo al corriente de la campaña. Así, detallan que a la alcaldesa de Valencia se le transmitieron los mensajes que iban a figurar en la Plaza de Toros con antelación y ella no mostró reparos.

La intención, señalan, era precisamente generar polémica y que fuera una campaña con repercusión mediática. Pero, añaden, no contenía -como se ha comprobado finalmente, destacan- ningún mensaje ofensivo contra Catalá.

En definitiva, que se trataba de algo acordado. De manera que la sorpresa llegó con las declaraciones del portavoz de Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, y las posteriores de la propia alcaldesa de Valencia.

Catalá, preguntada en su momento por si la Diputación había hablado con el Ayuntamiento de la colocación de esa primera lona, expuso que "es verdad" que Mompó le "trasladó que se iba a poner una pancarta".

"Pero una cosa que estaba pensada como una broma, como una cuestión para generar la repercusión que efectivamente está teniendo la iniciativa, a lo mejor, en un contexto político distinto es más o menos afortunada", opinó.

Además, hizo suyas las palabras de Juan Carlos Caballero, quien afirmó cuestionado por el asunto: "La falta de luces es un problema serio... por eso están de obras en la plaza".