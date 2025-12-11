Muere un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de Valencia "No presentaba indicios de criminalidad"

Un joven de 21 años ha sido hallado sin vida este jueves en una céntrica calle de la ciudad de Valencia y sin presentar indicios de criminalidad, aparentemente.

Según han precisado fuentes de la Policía Nacional a EFE, la Policía Local de Valencia les ha notificado que sobre las 8:30 horas de la mañana de este 11 de diciembre había aparecido un cadáver en la calle Marqués de Sotelo.

Se trataba de un joven de 21 años que al parecer era un sintecho y que ha sido descubierto por las autoridades durante la mañana de este jueves.

Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado la Policía Científica de la Policía Nacional y, según han indicado las fuentes, "el cuerpo presentaba restos de vómito pero en principio no hay indicios de criminalidad".

Finalmente, sobre las 9.30 horas se ha producido el levantamiento del cadáver.