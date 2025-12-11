El jefe de Gabinete de Mazón declaró a la jueza de la dana que no habló con la exconsellera Pradas del envío del Es-Alert

Este viernes José Manuel Cuenca volverá a declarar ante la jueza encargada de la causa judicial de la dana tras los mensajes aportados por la exconsellera Salomé Pradas en los que le informó de que había un fallecido en Utiel a las 16:28 horas del 29-O.

El pasado 26 de noviembre, ante la magistrada, declaró que no habló con la exconsellera, investigada en el proceso judicial, del envío del ES-Alert a la población la tarde de la emergencia.

EL ESPAÑOL ha accedido a la transcripción de la declaración del jefe de Gabinete del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que aseguró que el día 29 de octubre "nadie reclamó al jefe del Consell en el Cecopi".

Pero, además, también le reconoció a la jueza de la dana que "si realmente hubieran sabido lo que iba a ocurrir habrían hecho las cosas de manera distinta" en la gestión de la emergencia.

En cuanto al envío de la alerta, Cuenca explicó que en las conversaciones con la exconsellera se llegó a plantear la posibilidad de confinar ante un posible riesgo de ruptura de una presa, a lo que él contestó que hablara con otra persona sobre la viabilidad.

Sin embargo, niega que hablaran de la alerta masiva a la población que se acabaría enviando a las 20:11 de la tarde del 29 de octubre.

Además, también detalla, con respecto a las comunicaciones entre el propio Cuenca y Mazón, que "la capacidad de su móvil estaba llena". "Pedí un móvil nuevo con más capacidad, el informático me hizo el traspaso de datos y como yo no hice copias de seguridad, no se conservaron", sostuvo.

Por otro lado, explicó que "no se le ocurrió" decirle al expresident que abandonara la reunión con la periodista Maribel Vilaplana "porque nada les hacía prever que algo extraordinario fuera a ocurrir".

El jefe de Gabinete trató de regresar a la ciudad de Valencia desde Xàtiva aquella tarde, donde se encontraba, pero ante la cancelación del tren decidió volver en taxi.

Sin embargo, según sostuvo, "se quedó tirado" a la altura de Carlet, tal y como trasladó por mensaje a una alto cargo de Presidencia. Pasó allí la madrugada ante la imposibilidad de entrar en la capital.

Pilar Montes

Así se lo trasladó a Pilar Montes, secretaria del expresident, el propio Cuenca, quien afirmó que se quedó "tirado en la carretera" a la altura de Carlet (Valencia) tras haber ido a "un tema de partido", según los mensajes que le escribió.

La jueza instructora de la causa penal sobre la dana ha incorporado a la causa los mensajes que el 29 de octubre de 2024 Pilar Montes cruzó con Mazón, Cuenca y Pradas. En cuanto a Cuenca, al mediodía abandonó Valencia para dirigirse a Xàtiva por un "tema de partido", según trasladó a Montes.

Con Cuenca, la primera conversación ese día fue a las 16:09 horas y la última de las 23:34. A las 20:01, Montes le pregunta si está ya en el Palau de la Generalitat, a lo que el jefe de gabinete le responde: "Qué va. Tirado en la carretera"; dos minutos después la secretaria le dice que cree que hay que cancelar la agenda del día siguiente y este responde: "Sí claro. Ya se lo he dicho a Carlos. Avisará él a Madrid".

La secretaria le pregunta entonces dónde se ha quedado tirado y le dice que "a la altura de Carlet. Tranquila". A las 21:10 Montes le vuelve a escribir porque está preocupada por él, a lo que le responde: "Tranquila. Todo controlado", y que sigue en la carretera.

A las 23:23 horas, la secretaria de Mazón le pregunta si ha llegado y Cuenca le responde de inmediato: "Sigo parado en el mismo sitio. Pero estoy bien. Tranquila. Descansa". "Pero cómo voy a descansar!!", le dice Montes, ante lo que Cuenca escribe: "De verdad. Situación controlada. Solo paciencia, cariño. Solo eso". La secretaria responde a las 23.34 horas: "Ufff".



Mensajes con Mazón y Pradas

Con Mazón, el primer mensaje del 29 de octubre de 2024 fue a las 0:02, en el que le decía "recordatorio mañana 8.40", mientras que a las 14.48 le escribió: "Te llevan una firma que es urgente ahora".

A las 16:09 le reenvió unos billetes de tren Valencia-Madrid y Madrid-Alicante y no le vuelve a escribir hasta las 23:07 horas, con el mensaje "El lehendakari del Gobierno vasco".

Mazón le responde inmediatamente "pásamelo", a lo que la secretaria le escribe primero "le facilito tu teléfono" y luego le pasa el teléfono de Imanol Pradales y le dice "Este es el teléfono, te llama o te escribe".

Es la última conversación por WhatsApp que mantienen ese día, a las 23:12 horas. Con Pradas, la primera conversación el día de la dana fue a las 10:46 y la última a las 11:07, e incluye un audio recibido de la consellera a las 10:40 horas y un resumen sobre la situación de la dana.

