La primera huelga educativa de Pérez Llorca exige a su Gobierno que "reaccione": "Nuestras reivindicaciones son justas"

Huelga general en el sistema educativo público no universitario de la Comunitat Valenciana. Efe / Biel Aliño

La huelga educativa convocada este jueves en la Comunitat Valenciana por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT insta al nuevo equipo de la Conselleria de Educación que encabeza Mari Carmen Ortí a "romper con la línea continuista" de su predecesor, José Antonio Rovira.

Exigen al Gobierno de Pérez Llorca que "reaccione" para negociar "reivindicaciones justas y clave" del profesorado.

Entre ellas, piden actualizar las retribuciones "congeladas durante 18 años", bajar los ratios y la mejora de las infraestructuras, algunas de ellas afectadas por la dana; así como sustituir la Ley de Libertad Educativa que "arrincona el valenciano".

Así lo han expresado los portavoces sindicales al inicio de la manifestación que este jueves ha partido del IES Lluís Vives de Valencia y que recorre el centro de la capital del Turia.

En cuanto al seguimiento del paro, la Conselleria de Educación ha difundido un primer dato correspondiente hasta las diez de la mañana que lo cifra en el 10,7%.

Los sindicatos consideran que este porcentaje "no es realista", ya que para conocer con precisión el personal que ha secundado la acción hay que esperar al final del día. En todo caso, auguran una respuesta "mínima" del 60%.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha instado a la consellera Ortí a "sentarse a negociar, porque el profesorado y la comunidad educativa está en las calles reivindicando cosas que son justas y de pleno derecho".

"Hay que reaccionar", ha advertido el portavoz a la nueva titular de Educación del Consell, al tiempo que ha señalado que si no es así continuarán las movilizaciones.

En este punto, ha lamentado que, tras solicitar por escrito una reunión con el presidente, Juanfran Pérez Llorca, y la propia Ortí "no han recibido respuesta" y que este jueves por la mañana la consellera "no ha recibido" a los huelguistas que se han concentrado ante la sede del departamento en Campanar.

"Nosotros queremos hablar con la consellera, que es quien ha de solucionar este problema", ha indicado.

En todo caso, Candela espera que Ortí sea "más dialogante" que el exconseller Rovira y tenga "otro talante".

Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de UGT PV, Marisa García, ha coincidido con el coordinador de Acción Sindical de STEPV en que "debería abrir los ojos para afrontar esta realidad y negociar".

García ha criticado que la Conselleria "se niegue a actualizar complementos, reducir ratios, trabajar en la inclusión educativa o reducir burocracia".

"Mismos perros"

Desde CCOO, la secretaria general de Educación, Xelo Valls, ha afeado a la administración educativa los datos de seguimiento de la huelga y ha expresado su temor de que sean "los mismos perros con diferentes collares".

"Intentan dar la impresión a la ciudadanía de que al propio profesorado no le importa la reivindicación, que no es para tanto", algo que ha negado, puesto que las peticiones del colectivo son "clave" para mejorar la enseñanza.

"Se acaba de estrenar la consellera y veremos si es continuista, que esperamos que no. Y si lo es, el calendario de protestas ya está planteado", ha incidido.

Por parte de CSIF, el secretario autonómico de Educación, José Seco, ha considerado que la de este jueves es una jornada "muy provechosa" en la que el conjunto de la sociedad "se está dando cuenta de las necesidades" y que en la Comunitat Valenciana los docentes están "mal pagados".

Peticiones

Entre otras reivindicaciones, las organizaciones sindicales exigen al nuevo Gobierno valenciano la "apertura inmediata" de un proceso de negociación para abordar recuperar el poder adquisitivo perdido, abonar las pagas extraordinarias completas e incluir una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC.

También piden alcanzar un acuerdo plurianual de recuperación salarial que sitúe al profesorado valenciano en niveles equiparables al resto del Estado; reducir las ratios para evitar la sobrecarga de trabajo y permitir una atención lo más individualizada posible al alumnado.

En otro orden de cosas, demandan restituir el profesorado recortado, especialmente en FP, FPA, EOI y conservatorios y cubrir "de manera inmediata" todas las vacantes y sustituciones, tanto de profesorado como del Personal de Atención Educativa (PAE) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

Además, en su lista figura aplicar de forma inmediata los pactos pendientes y dignificar profesionalmente a todo el personal PAE y PAS; recuperar los 121 millones de euros recortados en infraestructuras y en el Pla Edificant; reparar y reconstruir los centros afectados por la dana; garantizar instalaciones dignas o eliminar la burocracia innecesaria.

Por último, también buscan negociar una mejor clasificación y reconocimiento profesional para el Personal de Atención Educativa (educadoras, fisioterapeutas, especialistas de lengua de signos, trabajadoras sociales, etc.) y para el PAS (C1, C2 y APF); dotación adecuada de recursos humanos y materiales para garantizar una inclusión real y efectiva, entre otras cuestiones.