Camps eleva su pulso a las direcciones del PP: "Soy el único que tiene un modelo y puede ganar por mayoría absoluta"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha presentado este jueves a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PP de la Comunitat Valenciana a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Una presentación en pleno centro de Valencia en el que ha lanzado un mensaje claro a la dirección autonómica y nacional de su partido: es el "único que dice abiertamente que quiere presidir el partido, que dice que tiene un modelo de futuro y el único que dice que puede ganar por mayoría absoluta".

El expresidente popular ha dejado claro que su intención es volver a la primera línea política, aunque eso sea un "problema" para "algunos dirigentes del PP", tal y como él mismo ha reconocido. Un dilema que ha acotado a dirigentes del partido, pero "no para el PP, que es muy grande. Yo también soy el PP".

El aviso de este jueves es un pulso en toda regla al que está llamado a ser el relevo natural de Mazón en el partido, Juanfran Pérez Llorca, que podría tomar las riendas de la formación el próximo 22 de diciembre, después de las elecciones extremeñas.

A él le ha reprochado tener menos recorrido político y "bagaje" que él, o su falta de ambición electoral. En este sentido, ha puntualizado que él cree que puede ganar las próximas elecciones autonómicas porque es "realista" y no "optimista", como lo tildó Pérez Llorca recientemente en un encuentro con la Cadena Ser.

Camps, además, ha remarcado que el exalcalde de Finestrat era hasta hace poco la "mano derecha" de Carlos Mazón. Precisamente en un momento en el que el actual president busca marcar distancias respecto a su predecesor en el cargo con gestos como pedir disculpas a las víctimas de la dana por "no haber estado a la altura" o tender la mano al PSOE para buscar grandes pactos.

El pulso no solo se produce con Pérez Llorca y, por tanto, con la dirección autonómica del PP que está llamado a ocupar, sino también con la nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo, pues al fin y al cabo es quien ha fiado en él la continuidad de la legislatura y la transición en el partido hasta la celebración de un congreso regional que todavía no ha sido convocado.

El cónclave debía haberse celebrado el pasado mes de junio, pero a día de hoy todavía permanece sin fecha en el calendario.

Optar por la opción del relevo natural, el de Pérez Llorca, es una manera de dar estabilidad al conjunto de la formación en la Comunitat Valenciana, tanto en el plano institucional como en el orgánico.

El llamado relevo natural, cabe apuntar, es el que permiten los estatutos del partido: que el secretario general pueda asumir las funciones de presidente de manera automática o que se vote al nuevo líder en un Comité Ejecutivo, dando cuenta en una Junta Directiva Regional.

Camps, en todo caso, se ha mostrado "convencido" de que el congreso regional se podría celebrar un año después de lo previsto, "como muy tarde en junio" y que él es "el mejor candidato" por varios motivos: porque es "el único que cree que puede ganar por mayoría absoluta" y por su experiencia en la política, además de su conocimiento de las administraciones.

"Conozco el ayuntamiento, el funcionamiento del Estado, de la autonomía, del Estado en la autonomía. Y he ganado tres veces por mayoría absoluta. No veo a ningún compañero con mi bagaje personal y difícilmente lo tiene ningún militante, ni el presidente actual ni el anterior", ha advertido en un mensaje dirigido a Llorca y Feijóo.

Aun así, ha reconocido que hace tiempo que no habla con el presidente de su partido. En concreto, desde mayo de 2024, cuando este le felicitó por la absolución de la última causa judicial que le quedaba pendiente.

En cualquier caso, no ha querido explicar el porqué de esta falta de comunicación con dirigentes del partido: "Tengo mi opinión y datos sobre lo que ocurre en mi partido, pero no voy a darla porque soy un militante disciplinado. Pero tengo una respuesta y no es agradable de escuchar", ha asegurado.

No obstante, ha añadido que el PPCV ahora mismo es "una pirámide invertida", pues hay "muy pocos militantes para la cantidad de responsabilidad política" que se ha asumido, por lo que quiere volver al partido de "50.000, 60.000 o 70.000 militantes en activo".