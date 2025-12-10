La jueza de la dana pide a Presidencia que identifique al chófer y los escoltas de Mazón el día de la dana

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado citar como testigo al chófer que prestaba servicio al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. También requerir al jefe de seguridad de Presidencia para que, en el plazo de tres días, identifique a los escoltas que el exjefe del Consell tenía asignados en esa jornada para citarlos como testigos.

Así consta en una providencia, de fecha de este miércoles, en la que la jueza acuerda la citación como testigo del chófer tras la declaración en esta misma jornada de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat, quien ha indicado que la tarde de la riada no recordaba haber hablado con el expresidente, pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente.

También ha comentado que no suspendió la agenda oficial de Mazón esa jornada y que tenía la tarde libre, sin actos. El listado de llamadas el expresident incluye una con la testigo a las 19.42 horas, si bien Montes ha manifestado que no recordaba haber mantenido una conversación con él a esa hora.

De hecho, ha comentado que esa llamada la ha visto publicada. Y preguntada por los escoltas, ha indicado que su agenda de actos se envió al jefe de seguridad y al equipo de conductores el día anterior. "Cuando el presidente sale se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada", ha manifestado.

La jueza, a petición de una acusación particular y la popular que ejerce Compromís, acordó en un auto del pasado 21 de noviembre requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados a Mazón el 29 de octubre de 2024 entre las 15.00 y las 21.00 horas.

La magistrada consideraba necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al entonces jefe del Consell y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, al igual que el que fuera si 'número 2', Emilio Argüeso.

La instructora subrayaba que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.

Además, la jueza de Catarroja ha acordado la citación como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra.

También del director gerente de FGV, Alfonso Novo; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio, y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas, tras el informe del sindicato FETAP-CGT, acusación popular en la causa, sobre la situación en la red de Metrovalencia el día de las riadas.

Asimismo, ha pedido a Ferocarrils de la Generalitat Valenciana que identifique al vigilante de seguridad que resultó lesionado el 29 de octubre de 2024 a fin de recibirle declaración como perjudicado.

El informe del sindicato revelaba que a las 8 horas de ese día se advirtió al '112 Comunitat Valenciana' de la primera incidencia en FGV, en concreto, entre las estaciones de Alginet y Castelló y que durante esa mañana se comunicaron, además, cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones y situaciones de riesgo.

La jueza, a través de la providencia, tiene por presentado ese escrito con los documentos acompañados y el análisis del sindicato que contempla una cronología sobre la actuación de la Generalitat durante la dana, las incidencias recogidas por FGV y el funcionamiento del Puesto de Mando de Metrovalencia a lo largo de toda la jornada.

El informe, elaborado tras revisar las actas de FGV y los registros de incidencias, contempla que a las 7.59 horas del 29 de octubre, el Puesto de Mando de Metrovalencia, a través del Coordinador de Seguridad, trasladó al '112' que, debido a las lluvias y los efectos sobre la infraestructura ferroviaria, no podían circular trenes entre las estaciones de Alginet y Castelló, por lo que quedaba interrumpida provisionalmente la circulación.

Desde FETAP subrayaban en su escrito que Alginet, al situarse en una cuenca, es un municipio con alto riesgo de inundación, y añaden que con estos incidentes se "demuestra" que "la argumentación de que no se tenía conocimiento de la situación no se sostiene". "A las 8.00 horas ya había incidencias tan importantes en una cuenca como para producirse un corte del ferrocarril", añaden.

Otra de las incidencias recogidas en el informes es que a las 11.30 horas el Inspector del Puesto de Mando fue alertado por el Capataz de Vías y Obras de que entre L'Alcúdia y Montortal, a 200 metros de la vía, había un vehículo en el interior del barranco con dos personas subidas al techo solicitando auxilio.

Asimismo, recoge que a las 17.30 horas se tuvo que evacuar a 10 viajeros y al maquinista de una unidad por problemas en la catenaria y lluvias torrenciales; y a las 19.05 horas el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua.

Sobre las 19.40 horas, tal y como se desgrana en el informe, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observó como una gran masa de agua se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV. Tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Un centenar de personas usuarias que habían llegado en las últimas circulaciones tuvieron que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud.