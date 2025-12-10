Confirmado por el Gobierno valenciano: estos son los festivos y puentes que tendrá la Comunitat en 2026

La plaza del Ayuntamiento de Valencia, imagen de archivo. Efe / Manuel Bruque

2026 está al caer. Llega un nuevo año de propósitos, retos y proyectos y, con él, un nuevo calendario laboral.

El Gobierno valenciano aprobó en julio los festivos de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Cuenta con 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, pero será el año con menos puentes y días seguidos de fiesta.

Si el 2024 se presentó con siete puentes y en este 2025 los valencianos solo han podido disfrutar de cinco "fines de semana largos", en 2026 únicamente habrá cuatro: tres puentes de tres días y uno de cuatro.

Una de las novedades es que se ha tenido en cuenta la resolución de Les Corts referida a la declaración como festividad autonómica de las Fogueres de Sant Joan (24 de junio), según comunicó la Generalitat.

El pleno del Ayuntamiento de Valencia también aprobó en el pleno ordinario de junio las dos jornadas que se incluyen en el calendario laboral como "días inhábiles, retribuidos y no recuperables".

La propuesta prosperó con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y la abstención de la oposición (Compromís y PSPV).

De esta manera, la capital valenciana descansará los siguientes días: el jueves 22 de enero, día de San Vicente Mártir, patrón de la capital valenciana; y el lunes 13 de abril, festividad de San Vicente Ferrer.

Festivos 2026

La Comunitat Valenciana declara días inhábiles "a efectos laborales, retribuidos y no recuperables" las siguientes fechas que configuran el calendario laboral de 2026:

1 de enero , jueves, Año Nuevo

, jueves, Año Nuevo 6 de enero , martes, Epifanía del Señor

, martes, Epifanía del Señor 22 de enero, jueves, San Vicente Mártir (festivo local aprobado en la ciudad de Valencia)

19 de marzo , jueves, San José

, jueves, San José 3 de abril , Viernes Santo (permite un puente de 4 días hasta el 6 de abril*)

Viernes Santo (permite un hasta el 6 de abril*) 6 de abril , lunes de Pascua (*)

lunes de Pascua (*) 13 de abril , lunes, San Vicente Ferrer (festivo local, puente de 3 días )

1 de mayo , viernes, Fiesta del Trabajo ( puente de 3 días )

, viernes, Fiesta del Trabajo ( ) 24 de junio , miércoles, San Juan

, miércoles, San Juan 15 de agosto , sábado, Asunción de la Virgen

, sábado, Asunción de la Virgen 9 de octubre , viernes, día de la Comunitat Valenciana (permite un puente de 4 días hasta el 12 de octubre*)

, viernes, día de la Comunitat Valenciana (permite un puente de 4 días hasta el 12 de octubre*) 12 de octubre , lunes, Fiesta Nacional de España

, lunes, Fiesta Nacional de España 8 de diciembre , martes, Inmaculada Concepción

, martes, Inmaculada Concepción 25 de diciembre , viernes, Natividad del Señor (puente de 3 días)

De las jornadas de descanso decretadas por el Gobierno liderado por María José Catalá, el primer festivo es jueves, por lo que no podrá juntar varios días para formar un puente.

Sin embargo, el 13 de abril (San Vicente Ferrer) cae lunes. Junto con el fin de semana, los valencianos podrán disfrutar de tres días seguidos de fiesta.