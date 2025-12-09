Pérez Llorca, sobre pedir a Mazón que deje el acta: "Cuando la jueza saque sus conclusiones, tomaremos decisiones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que cuando la "jueza -de la dana- saque sus conclusiones, el PP tomará decisiones" sobre Carlos Mazón. En concreto, sobre si reclamarle o no el acta de diputado.

Las asociaciones de víctimas de la riada reclamaron este fin de semana al nuevo jefe del Consell que exigiera a Mazón que dejara el escaño como condición para reunirse con ellas.

Preguntado sobre si lo hará o no, Pérez Llorca ha recordado que el expresident asumió la máxima responsabilidad política al presentar su dimisión. "Precisamente en un momento en el que a cualquier político le cuesta tener la humildad de asumir errores y pedir perdón", ha puntualizado.

Así, el exalcalde de Finestrat ha considerado que el PP "ha sido ejemplar porque ha asumido errores, ha pedido perdón y Mazón ha dimitido. Dimitió Salomé Pradas, Emilio Argüeso y el president", ha recordado.

Ahora bien, el jefe del Ejecutivo valenciano no ha descartado del todo que pueda llegar a hacerlo. En su lugar ha asegurado que una vez la magistrada que instruye la causa saque sus conclusiones, el PP adoptará "las medidas que sean necesarias de acuerdo a lo que marcan los estatutos del partido".

"Lo que no puede hacer un presidente autonómico es tomar decisiones sin ver lo que dicen los estatutos del partido", ha dicho para, acto seguido, subrayar que el acta, a Mazón, "no se la ha dado el PP", sino que se la dio en su día la "soberanía popular" en las elecciones autonómicas de 2023.

En resumen, que el acta es personal e intransferible, por lo que puede darse la situación de que aunque el Partido Popular se la reclame, éste podría decidir no entregarla.

Pérez Llorca también ha recordado que las asociaciones de víctimas le pidieron el sábado que, además de pedirle el acta a Mazón, cesara a otros miembros del gobierno valenciano vinculados a la dana, como Susana Camarero (responsable entonces de las residencias de mayores), José Antonio Rovira (ex conseller de Educación) y Miguel Barrachina, actual portavoz.

En este sentido, el president ha apuntado que, a pesar de entender "el dolor, la frustración e incluso el rencor" de las víctimas, no puede "ejercer de presidente del Gobierno aplicando esos sentimientos a la hora de tomar decisiones".

"Tengo que ser objetivo", ha afirmado tras justificar que hay algunas personas que necesitan mantenerse en el gobierno autonómico por su experiencia en la administración.

"Para mí lo más importante no es que las víctimas se sienten a hablar con Juanfran Pérez Llorca. Lo importante era pedirles perdón y que hubiera un canal de comunicación con ellas, aunque fuera para reprochar, para que ellas nos reprochen cosas", ha añadido en referencia a la creación del comisionado de la dana, puesto que ocupa Raúl Mérida.

Al mismo tiempo se ha mostrado "convencido de que con el paso del tiempo esa frustración la podremos convertir en diálogo y mejoras para la reconstrucción".

Reunión con Sánchez

En otro orden de cosas, Pérez Llorca ha asegurado que pronto mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si bien todavía no existe una fecha concreta, ha afirmado que los equipos de ambos están en contacto para poder coordinar las agendas y que el encuentro se produzca.

Una cita que en su día también reclamó en diversas ocasiones Mazón, pero que nunca se llegó a producir en este último año desde que tuvo lugar la dana.

El nuevo president de la Generalitat reclamará en esa reunión varias cuestiones relacionadas con la dana, pero también con la agenda valenciana: que el Gobierno participe en la comisión mixta para acelerar la reconstrucción de la provincia de Valencia y ejecución de las infraestructuras hidráulicas para proteger a la población, como el encauzamiento del barranco del Poyo.

También pedirá "regularidad en pagos del FLA a la Generalitat Valenciana" o que "hagan propias algunas inversiones que ha tenido que asumir la administración autonómica porque todo lo que se ha hecho ha sido con cargo a deuda".

Respecto a lo primero, conviene apuntar que el Gobierno valenciano tuvo que recurrir a un crédito privado para financiar servicios públicos el pasado mes de julio después de que no llegara el FLA extraordinario que habitualmente recibía la autonomía en esas fechas. Algo que no había pasado en los últimos 12 años.

En este momento, Pérez Llorca ha considerado que el Ejecutivo central "no ha estado a la altura de las circunstancias". Algo que, ahora, el presidente autonómico busca cambiar tras su llegada al Palau de la Generalitat. "La gente está cansada de tanta crispación y que las administraciones nos peleemos y no atendamos sus necesidades", ha subrayado.

Relevo en el PPCV

A nivel orgánico, preguntado sobre el relevo formal de Carlos Mazón como presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha insistido en lo que ya anunció Alberto Núñez Feijóo este fin de semana: que el deseo es que la renovación se resuelva antes de navidades.

La intención, a priori, es que pudiera acometerse el 22 de diciembre, después de las elecciones de Extremadura, y a través de los órganos del partido.

En el plano personal, ha asegurado que no le preocupa que el expresident, Francisco Camps, se haya postulado como futuro presidente de la Comunitat Valenciana, ni tampoco le "molesta" que le consideren "presidente interino". "¿Quién no de todos los que hay aquí no lo es? Quien no se considere interino, tiene un problema de comprensión de lo que es la política", ha asegurado.

Pactos con la oposición

En cuanto a la política de pactos en Les Corts Valencianes, el jefe del Consell ha asegurado que Vox "no es su socio preferente". "Si he llegado a acuerdos con ellos, es porque han sido los únicos que estaban dispuestos a pactar", ha advertido en una clara alusión a Compromís y PSPV.

Llorca ha recordado que Compromís tan solo quiso pactar con el PP una vez, y fue para repartir los puestos de la Mesa de Les Corts y asegurarse su representación en este órgano de dirección del parlamento autonómico. "Para beneficio suyo, pero no ha querido hacerlo para otras cuestiones que beneficiaran a los valencianos", ha criticado.

En relación a los socialistas, ha deseado que puedan llegar a algún acuerdo en lo que queda de mandato. El presidente ha considerado que llegaba a más ententes "con el PSPV, que con el PSOE", en relación a la falta de autonomía que tiene ahora la federación valenciana de los socialistas.

En cualquier caso, ha avanzado que le gustaría que todas las fuerzas políticas estuvieran representadas en À Punt, en la Mesa de Les Corts y renovar los órganos estatutarios: "Es una anomalía que deberíamos corregir los que nos consideramos demócratas. Le garantizo que nosotros lo vamos a intentar".

Por lo que, de nuevo, ha dejado la puerta abierta a negociar con el PSPV para que recupere la vicepresidencia segunda en el parlamento y que Compromís y PSPV se integren en el Consejo de Administración de la radiotelevisión pública.

Convocatoria electoral

Preguntado sobre el clima estatal y sobre un posible adelanto de las elecciones generales, Pérez Llorca sí ha apuntado que considera una "anomalía democrática" que en tres años seguidos no se hayan aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.

Ante eso, ha asegurado, él adelantaría la cita en las urnas. "En ese caso, yo convocaría elecciones", ha dicho.

No obstante, ha descartado el escenario de hacer lo propio si esto se llegara a producir. "Hacerlo en la Comunitat sería una irresponsabilidad. Hoy por hoy generaría más problemas que soluciones", ha subrayado.

Pérez Llorca también se ha pronunciado sobre el 'caso Salazar', y más en particular sobre el papel de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la responsable del área de Igualdad del partido, Pilar Bernabé.

"Es muy preocupante que en cada escándalo del PSOE haya un valenciano implicado", ha dicho tras recordar la investigación a José Luis Ábalos, actualmente en prisión.