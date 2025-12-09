Así será la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia: una zona ovalada para la mascletà y el doble de árboles por 11,4 M€

Ya se conocen más detalles sobre la futura plaza del Ayuntamiento de Valencia. Con una inversión de 11,4 millones de euros, se reservará una zona ovalada para disparar las mascletás y habrá el doble de árboles y bancos pensados para el disfrute del peatón.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, han presentado este martes el anteproyecto de reurbanización integral después de reunirse con el equipo redactor del proyecto, encabezado por el arquitecto Miguel del Rey, ganador del concurso de ideas convocado por el anterior ejecutivo local para remodelar este enclave.

Según la primera edil, "este es un proyecto de identidad para Valencia, porque esta ciudad tenía que reconocerse a sí misma". Para Catalá, entre los requisitos era indispensable "hacer una plaza que solo se pudiera hacer en Valencia".

"Me gustan mucho las plazas, pero no las que me puedo encontrar en Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades. La plaza solo puede ser la plaza del Ayuntamiento de Valencia y eso es generar identidad, lo que se traduce en un motivo de orgullo", ha asegurado.

El anteproyecto se somete ahora a la fase de informe de los diferentes servicios municipales y en paralelo el Ayuntamiento y el equipo redactor inician un proceso de escucha activa con todos los sectores implicados como floristas, comerciantes, vecinos y Junta Central Fallera, entre otros.

Prevé una superficie de intervención que supera los 38.000 m2 donde el peatón es el protagonista. Por esta razón, se duplican los árboles para ganar zonas de sombra, se dobla también la superficie drenante y los bancos para crear una gran plaza.

En cuatro fases

El documento divide la reforma integral en cuatro fases para poder mantener la actividad diaria y no entorpecer el calendario festivo de la ciudad.

Se ejecutará por partes la Plaza de la Mascletà, la fuente ornamental-Maria Cristina, la calle San Vicente en su tramo norte y la calle Marqués de Sotelo.

Uno de los grandes cambios será realzar la catedral de la pólvora. La principal novedad -ha explicado el concejal de Urbanismo- es que se sustituye el espacio de forma poligonal heredado del antiguo aparcamiento por una elipse.

Espacio ovalado reservado para la mascletà en la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia. EE

Así se rememora la forma usada por Goerlich en el antiguo mercado de las flores: una forma rotunda que albergará la zona de mascletás y de castillos y tendrá un acabado singular.

Su diseño ha tenido en consideración los 2.209 m2 de superficie de la zona de fuegos que se mantienen en los actuales 2.211 m2 del espacio de la elipse.

El acabado en esta zona incluye variaciones en el tono del granito, formas singulares en el adoquín y formas volátiles, llevando al viandante a sugerirle el movimiento a la manera de volaorets.

"Además de acercarnos a la singularidad del lugar, evita planos uniformes en el acabado donde las huellas del fuego o de otras actividades puedan minusvalorar el acabado con el paso del tiempo" ha explicado Giner.

Zona de arbolado de la futura plaza del Ayuntamiento. EE

El anteproyecto propone una gran plaza pública de plataforma única, un gran espacio unitario peatonal solado con piezas de calidad y dimensión adecuadas a su escala, garantizando el valor arquitectónico y potenciando una zona de arbolado caducifolio de altura controlada, que permita visualizar la propia arquitectura de la plaza.

Al mismo tiempo, se prioriza la existencia de sombra en las áreas de estar y en las zonas de paseo, que permitirá bajar grados de temperatura.

En la zona de Correos, donde se ubicará la sede europea de la Hispanic Society y el futuro museo de Sorolla, se ha proyectado una subplaza dentro del conjunto a través de un solado singular y un arbolado singular existente con cierto estilo mediterráneo que evocará los paisajes de Sorolla.

Un nuevo jardín

La propuesta de remodelación prevé también mantener la fuente, crear en su entorno un jardín para recordar al histórico de San Francisco que estuvo ubicado en ese espacio y regado por el Braç d'En Roca y dejar también un lugar para que el agua emule ese canal.

La estatua dedicada a Francesc de Vinatea, jurista del Reino de Valencia y defensor del Furs, se conserva aunque desplazándola unos metros y rebajando su altura. El conjunto del jardín se perimetra con un sistema de bancos de piedra.

En la calle de San Vicente Norte se pretende aumentar el paso libre para peatones. Para ello, se libera el uso exclusivo de paso peatonal entre fachadas y la línea de arbolado, manteniendo un plus de andén entre este arbolado y el vial.

Render de la remodelación de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. EE

Por su parte, la calle Marqués de Sotelo se configura como un bulevar contemporáneo con andenes, aceras y zonas de estar, mayor espacio para peatones y todo dentro de una propuesta de plataforma única que permite el paso de vehículos rodados.

Se propone que el acabado sea una réplica al de la plaza, con losas de granito de gran dimensión en las zonas peatonales para dar una continuidad estética desde San Vicente - Maria Cristina hasta la calle Xátiva.

El objetivo es crear una unidad estética que realce el centro neurálgico y el corazón identitario de la ciudad desde la Plaza la Reina hasta la Estación del Norte.

Emblema del Plan Valentia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado que el Gobierno municipal cree qye con este anteproyecto será un gran espacio peatonal que tendrá "una identidad propia, respetando los usos festivos como son las Fallas, el valor arquitectónico de la plaza, con más zonas de sombra y espacio para el uso y disfrute del ciudadano".

"Iniciamos un nuevo trámite donde todos los servicios municipales deben informar sobre el anteproyecto que deberá ajustarse a los criterios técnicos, así como ser sensibles al tradicional negocio de la venta de flores y a las actividades falleras que aquí se realizan", ha explicado.

"La ciudad debe reconocerse a sí misma, los valencianos debemos reconocer nuestra ciudad y acabar con la amalgama de diseños de los últimos años que no correspondían a una identidad propia y única, y la plaza principal de esta ciudad debe ser su emblema, la joya de la corona del Plan Valentia", ha zanjado.