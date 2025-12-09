El Ayuntamiento de Valencia abre una convocatoria de 274 plazas para un sueldo de 27.000 euros: "No puedes dejarla pasar"

El Ayuntamiento de Valencia constantemente saca nuevas convocatorias destinadas a los ciudadanos que estén buscando un empleo o para aquellos que quieran cambiar su trabajo actual y adentrarse en nuevas posibilidades.

Y para este mes de diciembre, el mismo día 1 se abrió el plazo para la presentación de solicitudes para postularse como candidato a trabajar en la administración pública en el puesto de auxiliar administrativo.

Con esta nueva convocatoria, el Cap i Casal ha abierto un proceso de selección de trabajadores para cubrir 274 plazas de auxiliar administrativo, de las cuales 28 se reservan para personas con diversidad funcional superior al 33%.

Tal y como ha detallado el Consistorio en las bases legales del proceso, la selección de los candidatos se realizará mediante el sistema de oposición. Además, en la página web se deberá formalizar el documento y pagar las tasas correspondientes.

Todo ello se deberá realizar antes del plazo establecido, que dio comienzo el pasado 1 de diciembre y que concluirá en 20 días, el 30 de este mismo mes.

En cuanto a la prueba a superar, esta consta de tres partes diferenciadas. En primer lugar, un examen teórico tipo test de 50 preguntas; la segunda prueba, un supuesto práctico; y, por último, un examen de valenciano no eliminatorio.

De hecho, las academias aseguran que "es una oposición mucho más asequible que la mayoría para tratar de conseguir un puesto estable". "No puedes dejarla pasar", recalcan.

Además, el principal requisito que hay que tener para poder optar al empleo es la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que lo principal, tal y como apuntan en las academias, es el método con el que estudiar los 21 temas de la oposición.

Según los usuarios, la media de los sueldos para un auxiliar administrativo en la administración municipal se sitúa sobre los 26.000 y 27.000 euros anuales.

Otros procesos

No es el único proceso de selección que el Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo durante el año 2025, ya que a lo largo de estos doce meses, el Consistorio ha desarrollado dos fases de un plan de trabajo en el que han quedado muchas vacantes disponibles.

En la segunda fase del Plan Municipal de Empleo, se ofertaron 84 plazas para trabajar en el Ayuntamiento de Valencia, para las que se remitieron 488 parados. De todas ellas, 368 personas no se presentaron, mientras que 18 fueron descartadas por no cumplir con el perfil requerido.

Tan solo ocho personas rellenaron el formulario de renuncia a la oferta de empleo tras presentar la candidatura. Es decir, el 75% de los candidatos contactados para presentarse al puesto de trabajo no se presentó y tan solo el 25% aplicó a alguno de los empleos ofertados.

En total, de las 84 ofertas, se formalizaron un total de 57 contratos de 12 meses para trabajar en el Ayuntamiento de Valencia, lo que dejó más de un 30% de los puestos vacantes.

Ahora, con esta nueva convocatoria de auxiliar administrativo, el Cap i Casal busca ampliar su nómina de trabajadores mediante una oposición.