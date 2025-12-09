La asociación de víctimas mortales de la dana 29-O pide a la jueza que cite a declarar a Feijóo en calidad de testigo

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha solicitado al juzgado que instruye la causa penal por la gestión de la dana que se cite como testigo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien el 31 de octubre de 2024 dijo que el entonces president de la Generalitat Carlos Mazón le había venido informando "en tiempo real" de la situación que se vivía en Valencia.



El presidente popular atendió a los medios tras visitar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) después de la tragedia. Unas declaraciones que fueron grabadas por RTVE en las que el líder de la oposición aseguraba que Mazón le había informado desde el 28 de octubre de que la situación era "muy compleja" en la provincia.

Ahora, la asociación que preside Rosa Álvarez pide a la magistrada que reclame a la cadena estas imágenes y las incorpore a la causa, así como que cite al presidente del PP en calidad de testigo para que explique qué información le trasladó Mazón y cuándo lo hizo.

En el escrito, señala que han sido llamados al procedimiento varios testigos que, en mayor o menor medida, tuvieron contacto con el expresident Mazón el 29 de octubre, bien de manera personal o telefónica, y en el caso del presidente del PP su declaración dará testimonio del contenido de esa información "en tiempo real" que le transmitía Mazón, así como el origen o la fuente de conocimiento de esa información.

A juicio de la asociación, tiene interés determinar qué información le fue transmitida a Feijóo -a qué correspondía esa situación muy compleja- y cuándo le fue comunicada -concretar en el tiempo la referencia a la transmisión 'en tiempo real'- , dado que dijo que se le venía remitiendo esa información desde el lunes anterior a la catástrofe.

Un "detalle que no consta indicado en el parco listado de llamadas telefónicas remitidas en relación a Mazón", subraya el escrito. "Si ya desde el lunes 28 de octubre de 2024, se venía informando a Feijóo de la situación 'muy compleja' que estaba acaeciendo, se infiere la existencia de conocimiento de dicha situación desde dicho hito temporal", continúa.



También considera que convendría conocer el mecanismo de comunicación por el que se transmitió esa información.



Según añaden, aunque en este momento procesal la conducta del expresident Mazón queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación por estar aforado, "no obsta" para que deban practicarse esas diligencias que pueden aportar información relevante a los efectos de la instrucción penal en aras al esclarecimiento de los hechos y a la depuración de responsabilidades derivadas de los mismos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.