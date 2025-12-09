Una acusación de la dana pide a la jueza recuperar los WhatsApps del jefe de gabinete de Mazón el 29-O

El sindicato FETAP-CGT ha pedido a la jueza de la dana que solicite a la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat que recupere los WhatsApps enviados y recibidos el 29 de octubre de 2024 por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.



El escrito señala que resultaría de "gran interés" para la investigación recuperar esos mensajes después de que la exconsellera de Interior Salomé Pradas haya aportado diversas conversaciones mantenidas con Cuenca el día de la dana que dejó 230 muertos.



En su declaración en el juzgado, el jefe de Gabinete de Mazón dijo que los mensajes se perdieron al cambiarse de móvil en julio de 2025.



Por ello, el sindicato pide que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o el departamento correspondiente informe sobre la localización del dispositivo sustituido a Cuenca y la existencia de datos recuperables.

En su caso, solicita que remita la información extraída para su cotejo por el letrado de la administración de justicia de los mensajes enviados y recibidos el 29 de octubre de 2024, el día de la dana, a través de WhatsApp.

Cargos de FGV

Esta acusación también ha solicitado al juzgado de Catarroja (Valencia) que reciba declaración como testigo del secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra, que estuvo presente en el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat de València Sud el día de la dana y tuvo comunicaciones con el ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón, al menos a las 19:34 horas.



Según manifestó Cuenca en su declaración testifical, ese fue el motivo por el que a las 19:41 horas Mazón le dijo que iba a ir a l'Eliana con el Sr. Llanuza -asesor de Mazón-: había hablado con Sendra de que "había un problema gordo en el metro", recoge el escrito de FETAP-CGT.



En él pide asimismo la declaración como testigo del director gerente de FGV, Alfonso Novo, por el informe sobre incidencias ocurridas en Metrovalencia el 29 de octubre, y del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio.

Sobre este último, el sindicato señala que "al parecer siguió de forma telemática" la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), al igual que el jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García, también conectado telemáticamente a la reunión del Cecopi.



En ese informe se indica que FGV registró numerosas incidencias durante toda la jornada del 29 de octubre, que acabó con siete trenes aislados, con cien pasajeros refugiados y con serios problemas de comunicación interna y con el 112.

Al lado de la residencia

Se da la circunstancia de que el Puesto de Mando y Control de FGV en València Sud está situado a escasa distancia de la residencia Savia de Paiporta, según señala la acusación.



En el informe se expone, según indica, "la puesta en peligro" de trabajadores de FGV y ciudadanía, pues "hubo tiempo desde las 18:45 horas -cuando se tuvo conocimiento de un incremento súbito del caudal en la rambla del Poyo- para tomar medidas que hubieran podido salvar vidas, especialmente respecto a lo que después ocurriría trágicamente en la residencia Savia", donde fallecieron seis personas.



Además, de él se desprende que un trabajador (vigilante de seguridad) que estaba presente en el complejo de València Sud de FGV resultó lesionado de cierta consideración con fractura en la pierna con herida sangrante, por lo que pide que se oficie a la empresa pública a fin de que lo identifique y pueda ser citado para declarar como perjudicado por las lesiones sufridas y para dar cuenta de lo acontecido en el Centro de Tráfico Centralizado de FGV (Puesto de Mando).