El vicepresidente José Díez destaca el Maratón de València como "motor de promoción turística y económica"

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha subrayado este domingo la importancia del Maratón Valencia Trinidad Alfonso como "motor de promoción turística y económica".

Díez, quien ha asistido a la 45ª edición de este evento deportivo, ha afirmado que cada año sitúa "a la Comunitat Valenciana en el foco del atletismo mundial y atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales".

El alto cargo ha subrayado el papel del turismo deportivo como "segmento estratégico dentro de la política turística autonómica".

"Eventos como este demuestran la capacidad de la Comunitat para acoger citas de prestigio internacional, generando oportunidades para el sector turístico y proyectando una imagen de calidad, sostenibilidad y hospitalidad", ha señalado el vicepresidente.

Según la organización de la prueba, la edición de 2025 es la más multitudinaria de su historia, con 36.000 participantes.

Además, el 67% de los corredores inscritos provienen de fuera de España, en concreto de 150 países diferentes, siendo Francia, Reino Unido e Italia los principales mercados emisores.

En este contexto, Díez ha resaltado en un comunicado el "impacto económico" que tiene el Maratón en la ciudad y en la Comunitat Valenciana, y ha señalado que este año la coincidencia con un puente festivo y la buena climatología "auguran que esta prueba deportiva supere los 40 millones de gasto turístico del año pasado, entre corredores y acompañantes".

Para José Díez, la edición 2025 del Maratón de València "refuerza su posición como una de las pruebas más destacadas del calendario mundial y contribuye de manera significativa a la dinamización turística y económica del destino".

También, ha felicitado a la organización por la "excelente acogida" del evento un año más y ha reconocido el trabajo de voluntarios, fuerzas de seguridad, entidades colaboradoras y ciudadanía, "cuyo compromiso hace posible que València siga consolidándose como una de las grandes capitales del running", ha concluido.

Para la prueba, Turisme Comunitat Valenciana ha vuelto a señalizar los 42 puntos kilométricos del Maratón de València con imágenes turísticas que invitan a descubrir y viajar por los diferentes destinos de las tres provincias.

Se trata del sexto año consecutivo en el que Turisme participa en esta acción promocional, que convierte el recorrido en un "auténtico escaparate visual del territorio", ha destacado la Generalitat.

Turisme de la Comunitat Valenciana colabora con el evento a través del convenio anual con Visit València, dotado con 900.000 euros. Además, se realiza una inversión directa de 24.000 euros para campañas digitales y la señalización de los 42 paneles del recorrido.