El keniata John Korir gana la maratón de Valencia con un tiempo de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año

El corredor keniata John Korir se ha impuesto con autoridad en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año, en una carrera en la que participaron 36.000 atletas.



En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Boston y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma.



El corredor africano marcó un fuerte ritmo que fue imposible de asimilar para sus perseguidores y que supo administrar en los últimos 20 kilómetros para llevarse el triunfo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.