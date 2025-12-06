Feijóo da luz verde al relevo de Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca al frente del PP valenciano antes de Navidad

El relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano es una de las cuestiones pendientes que Génova tendrá que decidir en las próximas semanas. Un relevo que la dirección nacional espera resolver antes de Navidad, según ha avanzado este sábado Alberto Núñez Feijóo.

"Si nos da tiempo en diciembre, será en diciembre", ha asegurado el líder de los populares en una charla informal con periodistas en el acto de celebración de los 47 años de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados al que ha acudido el nuevo presidente autonómico Juanfran Pérez Llorca.

El propio Feijóo ha apuntado a la posibilidad de que ese relevo pueda ejecutarse el 22 de diciembre. De ser así se produciría a través de los órganos del partido. Esto es, en una reunión del Comité Ejecutivo autonómico o de la Junta Directiva regional.

Así ocurrió en su día con Alberto Fabra tras la salida de Francisco Camps o con Fernando López Miras en Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

Precisamente, el 22 de diciembre se prevé una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en Madrid para analizar los resultados de las elecciones extremeñas, a la que están convocados la candidata del PP, María Guardiola, y los demás presidentes autonómicos.

Optar por la opción del relevo natural, el de Pérez Llorca, es una manera de dar estabilidad al conjunto de la formación en la Comunitat Valenciana, tanto en el plano institucional como en el orgánico.

De hecho, algunas fuentes apuntan a que esta cuestión se abordó en las conversaciones con Feijóo durante el proceso de dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat -y el cual puso también a disposición del partido su cargo de líder del PPCV-.

El llamado relevo natural, cabe apuntar, es el que permiten los estatutos del partido: que el secretario general pueda asumir las funciones de presidente de manera automática o que se vote al nuevo líder en un Comité Ejecutivo, dando cuenta en una Junta Directiva Regional.

Con esta fórmula se evita una gestora y se pospondrá el congreso regional que ya debía haberse celebrado en julio, pero del que la dirección nacional no está convencida. Y menos en este momento.

La intención es esperar y en principio, la idea pasa por fijar el cónclave unos meses antes de las elecciones autonómicas de 2027.

Ahí el partido podrá elegir al candidato real para los comicios y, a su vez, a un nuevo líder autonómico (o lideresa). No es descartable que, por lo tanto, Génova señale a su aspirante a la Generalitat y el cónclave se convoque con ese perfil claro.

En cualquier caso, se trata de un escenario abierto e influido por otros factores. Por ejemplo, la intención de Francisco Camps de presentarse para tratar de liderar el PPCV y ser presidente de la Generalitat.

El acercamiento a él o, al menos, el tratar de aplacar los ánimos para evitar un enfrentamiento interno es algo que Génova ha puesto de deberes a Pérez Llorca.