Camps se postula ahora como candidato a la Generalitat: "Quiero ser un presidente elegido por la militancia"

El ex líder del Ejecutivo valenciano Francisco Camps, se ha postulado este jueves como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, aspiración que suma a la de liderar el partido.

"Quiero ser un presidente elegido por la militancia, por los votantes y por la mayoría absoluta de diputados del PP. Ese es mi objetivo y por eso exijo al partido un congreso regional. Ha llegado el momento de planificar el futuro del partido. Creo que tengo la obligación moral de hacerlo", ha afirmado en una manera de retar al actual jege del Gobierno autonómico, Juanfran Pérez Llorca.



Camps ha congregado a unas 350 personas en la Fundación Bancaja de València para impartir una conferencia titulada “La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos” en la que ha presentado un esbozo de programa de Gobierno para la Comunitat Valenciana.



"Es un programa de Gobierno a partir del año 2027. No es de Francisco Camps, porque han participado más de 200 personas. Tiene 21 puntos que abarcan y abordan todas las cuestiones que puedan ser esenciales: educación, sanidad, infraestructuras, agua, financiación... todo eso que ha hecho que los Gobiernos del PP fuesen gobiernos potentes y de liderazgo", ha agregado.



"¿Me lo van a poner fácil? No. ¿Van a intentar que eso no ocurra? Sí. Pero voy a intentarlo", ha añadido el ex presidente, que ha pedido un cónclave en el que no se exija a los militantes que estén al corriente de la cuota para poder votar.

"No sé de qué se conocen"

Camps ha admitido que no ha hablado con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y, al ser preguntado por la recién nombrada secretaria autonómica de Presidencia, Henar Molinero, que también fue jefa de gabinete de Camps, éste ha señalado que no sabe exactamente de qué se conocen.



"No sé si de la universidad, del bachillerato... Un director de gabinete y un presidente tienen que tener una relación muy especial. Es una de las relaciones más especiales que hay, porque se convierte en un alter ego del presidente. Espero que se conocieran de algo, no creo que tenga ninguna relación política ese nombramiento", ha dicho.



"Cuando me dicen que son personas que estuvieron conmigo he de decir que todos estaban conmigo. Este señor (Pérez Llorca) fue alcalde de Finestrat con mayoría absoluta cuando yo era presidente, como la alcaldesa de València, que lo fue de Torrente. Todo el mundo era alcalde con mayoría absoluta, y ahora ninguno", ha concluido.