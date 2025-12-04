El subdirector de Emergencias afirma que las llamadas del 112 no llegaron al Cecopi y que la CHJ no habló del Poyo

El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha declarado este jueves ante la jueza de la dana que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no habló de barrancos en el Cecopi del 29 de octubre.

"Ni siquiera a las 19 horas cuando supimos lo de Massanasa o Paiporta/Picanya. Se hablaba de municipios, no de cauces ni barrancos. No se dijo 'la rambla del Poyo está desbordándose', se decía dónde había desbordes", ha explicado.

El alto funcionario, que ha declarado como testigo, ha expuesto que nadie en la reunión -ni de Emergencias de la Generalitat ni de la CHJ- analizó el riesgo en los cauces.

"En el Cecopi estaba la CHJ, que en ese momento no tenía sistema de ayuda a la decisión. A mí me llegan centímetros cúbicos, y nosotros hace tiempo demandamos que se pongan en marcha sistemas de vulnerabilidad, sistemas que analicen expertos en hidráulica de cauces", ha señalado.

"Ellos son los que tienen que analizar el impacto de la lluvia. Nosotros podemos saber el efecto aguas abajo, pero lo que no hay es alguien que analice que esto va a tener esta forma, la pendiente, la anchura de barranco... y en ese momento no se hizo ese análisis. El mayor daño es la vulnerabilidad", ha añadido.

Una acusación le ha preguntado si entonces no se le solicitó a la CHJ análisis. "En los primeros mensajes no porque no necesitaban análisis, eran superaciones de umbrales y se decretaban las alertas. El resto ya fueron descendentes y del correo de las 18.43 -el que avisaba de la brutal subida del caudal del Poyo- ni tuvimos llamada ni aviso ni nada", ha apuntado.

Cuestionado por si dados los escasos datos de pluviometría de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la ausencia de información CHJ no podían valorar situación real, ha detallado que en el Cecopi la Aemet no aportó datos de pluviometría.

"Llegaban de la CHJ, pero si no los analizaban era una información limitada. Aemet nos aporta solo evolución del fenómeno y superación de avisos", ha considerado.

De acuerdo con Suárez, el presidente del organismo estatal, Miguel Polo, se centró a lo largo de toda la reunión en la presa de Forata "y luego cuando fue generalizado en algún momento intervino en incidir en el ámbito provincial del mensaje".

En cualquier caso, y repreguntado sobre todo este asunto, ha acabado afirmando que "el análisis hidrológico corresponde a la CHJ".

No consultaron el SAIH

El subdirector de Emergencias ha comentado que Emergencias no consultó la web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) porque es información general a la población pero no debe ser interpretada.

"Nuestra relación con la CHJ es siempre a través correos o llamadas, no es con el SAIH", ha insistido.

En cuanto a la vigilancia de los barrancos, indicó que enviaron a los bomberos porque tienen "conocimiento de hidrografía y barrancos" y saben "puentes críticos por la experiencia en otras situaciones similares".

Los puntos de vigilancia, ha dicho, se eligieron por las precipitaciones y no pusieron horizonte temporal al trabajo de los bomberos. Cuando los bomberos se retiraron, ha asegurado al igual que testigos anteriores, no se informó a Emergencias.

No supo de las llamadas del 112

Suárez ha apuntado que no era conocedor del volumen de llamadas del 112 (las 18.000 recibidas). La Sala de emergencias, ha remarcado, recibió información del 112 sobre casos de rescates y de desbordamientos "y no fue capaz de analizar todos los casos".

Todo ello, ha admitido, no llegó al Cecopi. Nadie preguntó ni se interesó, ha agregado. Una abogada le ha preguntado si en el Cecopi había miembros que pudiera facilitar información. El subdirector de Emergencias ha respondido que no dijeron nada y que "estaban colapsados", algo que ha "sabido luego".