La jueza deja en libertad con cargos al anestesista que sedó a la niña de 6 años que murió tras un tratamiento dental

Tras seis horas en el interior de los juzgados de Alzira, la jueza encargada de la causa judicial del fallecimiento de una menor de 6 años tras su visita a una clínica dental privada ha dejado en libertad con cargos al anestesista que sedó a la niña antes de su tratamiento.

El hombre de 43 años llegaba sobre las 11:00 horas al juzgado donde familiares y allegados han tratado de impedir con sábanas que las cámaras tomaran imágenes del investigado por la muerte de la pequeña.

La presencia de sus allegados ha provocado ciertos disturbios en un inicio, lo que ha obligado al coche de los agentes que transportaba al anestesista a entrar por la puerta trasera del juzgado.

Finalmente, tras horas en el interior, cerca de las 17:00 horas, ha abandonado el juzgado.

Por tanto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira ha acordado este jueves la libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido.

La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el hombre deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

En definitiva, en este momento incipiente de la instrucción, entiende la instructora que no existen "suficientes indicios racionales" de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado.

La detención

Tal y como informó este diario, el hombre fue detenido este miércoles por la Policía Nacional en el marco de la investigación, al igual que la propietaria de la clínica, que también ha sido puesta en libertad.

El hombre está acusado de un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro.

Entre los delitos que la Policía Nacional acusa al anestesista figura la sustracción de fármacos de un hospital público. Así lo descubrieron en el registro de su domicilio personal en el que encontraron productos médicos "de dudosa procedencia".

Según apuntan las primeras investigaciones sobre el caso, el hombre de 43 años poseía fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente.

Las detenciones del anestesista y de la propietaria de la clínica se han producido en el marco de una investigación en la que, tanto la Policía como la Conselleria, buscan dilucidar si hubo una 'mala praxis' en la aplicación de la sedación utilizada para "relajar" a las menores.

Los hechos

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.