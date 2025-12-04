Jorge Suárez declara que Pradas quiso cambiar la redacción en valenciano de un mensaje por el debate lingüístico

Jorge Suárez, a su llegada a los juzgados este jueves. Jorge Gil / EP

El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha asegurado este jueves ante la jueza de la dana que la ex consellera Salomé Pradas quiso cambiar la redacción de uno de los mensajes que se plantearon a lo largo del Cecopi la tarde de la dana por motivos lingüísticos.

Según el alto funcionario, en un momento de la reunión -que se situaría pasadas las 19:00 horas-, se comenzó a debatir sobre el contenido del Es-Alert y las dudas jurídicas que planteaba para Pradas, que hizo varias consultas al respecto.

Después, la ex consellera entró en el debate lingüístico de uno de los borradores y, de acuerdo con Suárez, dio indicaciones concretas.

Entre ellas, quitar el acento de "València", cambiar "tipus" por "tipo" y "aquest" por "este". Aunque no ha especificado que esto retrasara en exceso el envío de la alerta, sí ha incidido en el debate que generó en plena redacción del Es-Alert.

