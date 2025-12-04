Barrachina se estrena como portavoz de Pérez Llorca, que tiende la mano al Gobierno para resolver la infrafinanciación
La reconstrucción tras la dana, crear un fondo de nivelación y la necesidad de agua son otros de los "asuntos pendientes" a abordar a petición del Consell.
Los principales "asuntos pendientes" a los que "debe dar respuesta el Gobierno de España" según el nuevo Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca son la reconstrucción tras la dana, la infrafinanciación autonómica, la creación de un fondo de nivelación hasta que haya un nuevo modelo y la necesidad de agua en la Comunitat Valenciana.
"Nuestro presidente ha vuelto a tender la mano al Gobierno de España para que todos aquellos temas pendientes puedan ser comprendidos y entendidos por el presidente del Gobierno y, por tanto, resueltos", ha señalado Miguel Barrachina como nuevo portavoz del Consell.
Barrachina es uno de los consellers que sigue en la misma cartera, la de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; y desde ahora asumirá la portavocía tras el relevo de Susana Camarero.
En su primera comparecencia en este cargo ha afirmado que el nuevo Ejecutivo valenciano, "ya juramentado, está comprometido en profundizar en reformas apreciadas por todos los ciudadanos".
En este sentido, ha asegurado que el nuevo Gobierno valenciano está enfocado en profundizar en la culminación del fin del "infierno fiscal" que han padecido los valencianos, "en la mejora en la calidad educativa con libertad de elección, con gratuidad de 0 a 3 años, y también en la ambición de extender la gratuidad al primer curso universitario".
"Más educación, más calidad y más libertad", ha dicho, además de insistir en la reducción de las listas de espera de prioridad 1 de riesgo vital, que "ha pasado de 61 a 27 días".
En palabras de Barrachina, "un Gobierno y un presidente que conforman no solo un ejecutivo solvente y equilibrado, sino también comprometido y reforzado para las tareas que tenemos por delante".
En este punto, ha mencionado los primeros nombramientos del segundo escalafón y los ceses de cargos del anterior equipo que presidía Mazón.
Perdón a las víctimas
Por otro lado, cuestionado por el perdón que lanzó Llorca a las víctimas de la dana al inicio de su investidura, ha subrayado que se trata de la "gran preocupación" del nuevo 'president'.
Respecto a la relación de Llorca con las asociaciones de víctimas, prefiere "que sea él quien lo comunique". "El objetivo no es contarlo, sino hacerlo", ha remarcado, al tiempo que ha garantizado que el presidente ya está en esa labor de "tender puentes" con estas entidades.
Preguntado por la afirmación que hizo Llorca de que las administraciones no han estado "a la altura" desde la dana, y a qué se refería en el caso de la Generalitat, Barrachina se ha limitado a decir: "Les aseguro que todos los que estuvimos en nuestro sitio ese día trabajando hicimos todo lo que fuimos capaces con la información que disponíamos".
Dicho esto, no ha querido "entrar en debates reiterados por la falta de información tanto de la Confederación Hidrográfica (CHJ) como de la Aemet".
Nombramientos y ceses
El primer pleno del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana ha aprobado este jueves sus primeros nombramientos del segundo escalafón y los ceses de cargos del Consell que presidía Carlos Mazón.
En Presidencia se ha cesado a Santiago Lumbreras, hasta ahora secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, y a José Manuel Cuenca, que ejercía como jefe de gabinete de Mazón, sin que hayan sido reubicados en otros puestos.
Según ha destacado Barrachina, ambos "han dedicado lo mejor de su tiempo y de su vida y todas sus capacidades en un servicio enormemente exigente", por lo que el Consell está "enormemente agradecido".
En cambio, el hasta ahora secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha sido cesado en este puesto para ser nombrado como nuevo secretario autonómico de Economía. Barrachina ha resaltado, además, que "ha sido autor de la revolucionaria norma de simplificación administrativa".
Cayetano García sustituye en Economía al cesado Jesús Gual, del que el portavoz del Consell ha destacado su trabajo en la reducción de impuestos.
También se ha nombrado a los tres secretarios autonómicos que anunció Pérez Llorca este miércoles: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Políticas Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de À Punt.
Preguntado por si ya se prevé un cambio en la dirección de À Punt, el también conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha reiterado que el 'president' está abierto al diálogo "con todos los partidos" para abordar tanto este proceso como la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados.
En la vicepresidencia tercera y Conselleria para la Recuperación se ha dado luz verde al cese de Raúl Mérida como secretario autonómico de Medio Ambiente y a su nombramiento en el nuevo puesto de comisionado de la Generalitat para la recuperación post-dana, tal y como anunció Pérez Llorca.
Por su parte, Pilar Tébar ha sido cesada como secretaria autonómica de Cultura, sin que por el momento se haya designado a la persona que ocupará este puesto. El portavoz ha dicho desconocer quién será y ha emplazado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que ahora ostenta Mª del Carmen Ortí.
En cualquier caso, Barrachina ha remarcado que la mayoría de los integrantes del segundo escalafón "permanecen" y, por tanto, "no tienen necesidad de ser nombrados". También ha defendido que "la actividad del Consell no ha cesado ni un minuto" desde la dimisión de Mazón.
A la pregunta de 'en qué se diferencia el nuevo Consell del anterior', Barrachina ha rechazado "establecer comparaciones" y ha destacado que Pérez Llorca ha estado "en la fragua de la sprincipales que hoy en día operan en la Comunitat Valenciana".
Así, pretende continuar con políticas con actuaciones "tan positivas" como la libertad educativa, la bajada de impuestos del IRPF que, como anunció Llorca, van a incrementar en un 50%, la reducción de las listas de espera o la bajada del impuesto de Transmisiones patriominales en un 60%, entre otros.
"Todos sus compromisos son compromisos de hoy, pero tienen continuidad con el anterior gobierno y con el mandato de la mayoría de los valencianos", ha aseverado.