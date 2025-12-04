Barrachina se estrena como portavoz de Pérez Llorca, que tiende la mano al Gobierno para resolver la infrafinanciación

El nuevo portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, tras el pleno del Consell en el Palau de la Generalitat este jueves en Valencia. Efe / Kai Försterling

Los principales "asuntos pendientes" a los que "debe dar respuesta el Gobierno de España" según el nuevo Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca son la reconstrucción tras la dana, la infrafinanciación autonómica, la creación de un fondo de nivelación hasta que haya un nuevo modelo y la necesidad de agua en la Comunitat Valenciana.

"Nuestro presidente ha vuelto a tender la mano al Gobierno de España para que todos aquellos temas pendientes puedan ser comprendidos y entendidos por el presidente del Gobierno y, por tanto, resueltos", ha señalado Miguel Barrachina como nuevo portavoz del Consell.

Barrachina es uno de los consellers que sigue en la misma cartera, la de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; y desde ahora asumirá la portavocía tras el relevo de Susana Camarero.

En su primera comparecencia en este cargo ha afirmado que el nuevo Ejecutivo valenciano, "ya juramentado, está comprometido en profundizar en reformas apreciadas por todos los ciudadanos".

En este sentido, ha asegurado que el nuevo Gobierno valenciano está enfocado en profundizar en la culminación del fin del "infierno fiscal" que han padecido los valencianos, "en la mejora en la calidad educativa con libertad de elección, con gratuidad de 0 a 3 años, y también en la ambición de extender la gratuidad al primer curso universitario".

"Más educación, más calidad y más libertad", ha dicho, además de insistir en la reducción de las listas de espera de prioridad 1 de riesgo vital, que "ha pasado de 61 a 27 días".

En palabras de Barrachina, "un Gobierno y un presidente que conforman no solo un ejecutivo solvente y equilibrado, sino también comprometido y reforzado para las tareas que tenemos por delante".

En este punto, ha mencionado los primeros nombramientos del segundo escalafón y los ceses de cargos del anterior equipo que presidía Mazón.

Perdón a las víctimas

Por otro lado, cuestionado por el perdón que lanzó Llorca a las víctimas de la dana al inicio de su investidura, ha subrayado que se trata de la "gran preocupación" del nuevo 'president'. Respecto a la relación de Llorca con las asociaciones de víctimas, prefiere "que sea él quien lo comunique". "El objetivo no es contarlo, sino hacerlo", ha remarcado, al tiempo que ha garantizado que el presidente ya está en esa labor de "tender puentes" con estas entidades. Preguntado por la afirmación que hizo Llorca de que las administraciones no han estado "a la altura" desde la dana, y a qué se refería en el caso de la Generalitat, Barrachina se ha limitado a decir: "Les aseguro que todos los que estuvimos en nuestro sitio ese día trabajando hicimos todo lo que fuimos capaces con la información que disponíamos". Dicho esto, no ha querido "entrar en debates reiterados por la falta de información tanto de la Confederación Hidrográfica (CHJ) como de la Aemet".

Nombramientos y ceses

El primer pleno del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana ha aprobado este jueves sus primeros nombramientos del segundo escalafón y los ceses de cargos del Consell que presidía Carlos Mazón.

En Presidencia se ha cesado a Santiago Lumbreras, hasta ahora secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, y a José Manuel Cuenca, que ejercía como jefe de gabinete de Mazón, sin que hayan sido reubicados en otros puestos.

Según ha destacado Barrachina, ambos "han dedicado lo mejor de su tiempo y de su vida y todas sus capacidades en un servicio enormemente exigente", por lo que el Consell está "enormemente agradecido".

En cambio, el hasta ahora secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha sido cesado en este puesto para ser nombrado como nuevo secretario autonómico de Economía. Barrachina ha resaltado, además, que "ha sido autor de la revolucionaria norma de simplificación administrativa".

Cayetano García sustituye en Economía al cesado Jesús Gual, del que el portavoz del Consell ha destacado su trabajo en la reducción de impuestos.