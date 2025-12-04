El anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira tenía "antecedentes" y fármacos de "dudosa procedencia"

Hace dos semanas, la Conselleria de Sanidad clausuraba la Clínica Mireia Vila en Alzira, el centro privado en el que el 20 de noviembre una niña de seis años recibió un tratamiento dental y falleció horas después en el Hospital de la Ribera.

Minutos después de que la actividad de la clínica cesara, el viernes día 21 del pasado mes, la propietaria del centro, Mireia Vila, apuntó directamente a la anestesia que recibieron la menor fallecida y otra niña de cuatro años que acabó ingresada. "Estaría defectuosa", afirmó.

Quien aplicó la sedación sobre la pequeña fue un hombre de 43 años, anestesista, que trabajaba en esta clínica y en otros centros privados, además de un hospital público.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, se trata de un especialista que cuenta con "antecedentes por irregularidades", algo en lo que se está enfocando la pertinente investigación policial y judicial.

Este miércoles, la Policía Nacional detuvo a la propietaria de la clínica y al propio anestesista, quien está acusado de un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro.

Según las mismas fuentes a las que ha accedido este diario, la actitud del propio especialista no "es la adecuada", lo que justifica los "antecedentes por irregularidades" que se le reprochan.

Entre los delitos que la Policía Nacional acusa al anestesista figura la sustracción de fármacos de un hospital público. Así lo descubrieron en el registro de su domicilio personal en el que encontraron productos médicos "de dudosa procedencia".

Según apuntan las primeras investigaciones sobre el caso, el hombre de 43 años poseía fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente.

Clínica Mireia Vila. EE

Las detenciones del anestesista y de la propietaria de la clínica se han producido en el marco de una investigación en la que, tanto la Policía como la Conselleria, buscan dilucidar si hubo una 'mala praxis' en la aplicación de la sedación utilizada para "relajar" a las menores.

Tras su detención, está previsto que el anestesista permanezca detenido y posteriormente pase a disposición judicial.

Delitos de la dueña

Este mismo miércoles, los agentes de la Policía Nacional también detuvieron a la dueña de la clínica dental, Mireia Vila, de 50 años de edad, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Vila fue la primera en pronunciarse acerca de lo acontecido con las dos menores. En declaraciones a À Punt, aseguró que aunque el anestesista "no sabía qué podía haber pasado", estaban investigando la posibilidad de que existiera un lote defectuoso de anestesia.

La propietaria aseguró que la menor estaba "aparentemente bien" cuando abandonó la clínica; algo que choca de pleno con lo que los padres de la fallecida trasladaron al Hospital de la Ribera, donde la niña de 6 años ingresó en parada cardiorrespiratoria.

Mireia Vila. À Punt

Durante cuatro horas, la pequeña estuvo en observación en la propia clínica dental porque se encontraba mal, según explicaron los padres de la menor a su llegada al Hospital de la Ribera.

En ese periodo de tiempo, la menor, que fue a primera hora de la mañana para la extracción de un diente de leche y realizar varios empastes de unas caries, comenzó a encontrarse mal y presentar diferentes síntomas.

Según la versión que los propios progenitores contaron a su llegada al hospital, tras el tratamiento, la menor presentaba dificultades para respirar y somnolencia, pero además, presentaba una escasa respuesta a estímulos y también vomitó en varias ocasiones.

A pesar de ello, y siempre según el testimonio de la familia, el personal del dentista autorizó que la menor abandonara el establecimiento pasadas las cuatro horas y regresara a casa.

Los hechos

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.