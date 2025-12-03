Pepe Díez, Elena Albalat y María del Carmen Ortiz, los nuevos 'consellers' del Gobierno de Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca ha anunciado este miércoles la remodelación de su Gobierno con caras continuistas y nuevas al frente de las Consellerias.

La Vicepresidencia Primera la ostentará Susana Camarero con las competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia será, como ha avanzado EL ESPAÑOL, José Díez, el hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos (dependiente) de Presidencia. También será secretario del Consell.

Pepe Díez, como le conocen en el PP, cuenta con buena consideración y ha tenido un papel relevante en la llegada de Edwards Lifescience a la Comunitat, con la instalación de una planta en Moncada, y mantiene una interlocución permanente con empresas como PowerCo.

Abogado de la Generalitat y Doctor en Derecho Civil por la Universitat de València, Díez fue responsable del área jurídica y de recursos humanos del Palau de Les Arts de 2005 a 2007 y director del gabinete de Mario Flores, conseller de Infraestructuras y Transporte de 2007 a 2012 en el Gobierno de Francisco Camps y, más tarde, de Alberto Fabra.

En 2023 fue nombrado por Carlos Mazón para situarse bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat, pero su trayectoria y perfil especialmente técnico, además de discreto y con trayectoria, le ha hecho ascender a conseller.

Presidencia asumirá la Política Lingüística del Consell, con el Fomento y Uso del valenciano.

Con rango de Vicepresidencia seguirá Medio Ambiente y Territorio con Vicente Martínez Mus al frente. Habrá nueva figura de comisionado ocupado por Raúl Mérida, actual secretario autonómico de Medio Ambiente. Esta Conselleria recuperará las competencias en materia de Energía.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública estará dirigida por José Antonio Rovira. Marciano Gómez y Juan Carlos Valderrama seguirán al frente de Sanidad y Emergencias.

La Conselleria de Servicios Sociales estará en manos de Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades estará ocupada por María del Carmen Ortiz Ferrer, inspectora de Educación y directora de la Universidad Popular de la ciudad de Valencia.

La Conselleria de Agricultura y Agua la tendrá Miguel Barrachina, quien asume la portavocía del Consell.

En Justicia sigue Nuria Martínez y en la Conselleria de Industria, Comercio, Turismo continuará Marian Cano.