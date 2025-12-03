Pérez Llorca pedirá una reunión con Pedro Sánchez para coordinar las labores de reconstrucción tras la dana

Pedro Sánchez, con las asociaciones de víctimas de la dana en una visita el pasado mes de mayo. Rober Solsona / EP

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pedirá en las próximas semanas una reunión formal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un encuentro para tratar de reconducir la relación entre las dos administraciones con la intención de poder coordinar las labores de reconstrucción tras la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales y pérdidas materiales por valor de más de 17.800 millones de euros.

Una de las principales reivindicaciones del ejecutivo autonómico de Carlos Mazón era la constitución de una comisión mixta en la que se integraran el Gobierno central, Generalitat y los ayuntamientos a través de la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de la Diputación de Valencia.

La idea era que en este órgano interadministrativo se pudieran coordinar las tareas de reconstrucción de los municipios afectados por la riada y atender las demandas y problemas a los que se enfrentaran los alcaldes, como por ejemplo, la falta de personal.

El primero en reclamarlo fue, precisamente, el vicepresidente para la recuperación del territorio, Francisco José Gan Pampols. Pero nunca obtuvo respuesta y, recientemente, la ministra de Ciencia Diana Morant reconoció no haber querido atender las llamadas del entonces responsable de la reconstrucción al considerarlo una "estrategia de maquillaje".

También Mazón trasladó una misiva al Gobierno para solicitar un encuentro con Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat, con quien no se llegó a reunir en todo un año tras la catástrofe. La carta, sin embargo, nunca tuvo respuesta y la creación de la comisión mixta fue tildada por Morant de "ocurrencia", a pesar de que fue una fórmula elegida para la reconstrucción de la isla de La Palma.

El ahora presidente de la Generalitat quiere cambiar eso y, al menos, que la interlocución sea un poco más fluida en aras de que las labores de recuperación prosperen a un ritmo aceptable y atender las demandas de los pueblos.

De hecho, ya advirtió en su discurso de investidura que no viene a "confrontar", ni tampoco a "la política del fango, la descalificación y el insulto". Lo que significa, a priori, que tampoco entraría en la batalla por las cifras de la reconstrucción que han protagonizado ambas administraciones en el último año.

Pérez Llorca, además, ha pedido perdón a las víctimas y ha reconocido que las administraciones no han estado a la altura de las circunstancias. Un mensaje que, no obstante, también pretende ser crítico con la actuación del Ejecutivo central y que buscaría que también la Administración General del Estado hiciera un reconocimiento similar.

En cualquier caso, con este telón de fondo, el gobierno actual confía en que el cambio al frente de la Presidencia y la salida de Mazón contribuya a normalizar las relaciones institucionales entre el Estado y Generalitat.

El objetivo, sin embargo, será difícil de alcanzar. Como ya informó EL ESPAÑOL, la dirección del PSPV trasladó el pasado sábado en su Comité Nacional que el objetivo que tienen a partir de ahora los socialistas es desgastar la imagen del nuevo presidente hasta 2027.

El partido quiere evitar que cale el mensaje de que con Pérez Llorca se abre una nueva etapa, sino que tan solo ha sido "un cambio de caras" pero el gobierno de la Generalitat sigue siendo el mismo y está bajo la tutela del partido de Santiago Abascal.

Un posicionamiento que estaría coordinado con Ferraz, que es quien "marca el compás" desde hace tiempo en la federación valenciana del PSOE, según reconocen fuentes parlamentarias.

Comisionado para la recuperación

Ahora bien, por lo pronto, Pérez Llorca ya ha remodelado su gobierno, en el que ha incorporado la figura del comisionado para la reconstrucción tras la dana que ocupará el hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida. Será así el homólogo de Zulima Pérez, designada por el Gobierno de Sánchez para ejercer las mismas funciones.

"Quiero que haya un mando claro y una coordinación real y reforzar la recuperación con los ayuntamientos, los sectores afectados y también con el Gobierno", ha explicado el nuevo jefe del Consell en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat para anunciar la composición de su nuevo ejecutivo.