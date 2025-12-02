El pueblo de Valencia que construirá 157 nuevas viviendas: con precios desde 171.000 euros y a cinco minutos de la ciudad

El municipio de Quart de Poblet (Valencia) contará próximamente con 157 nuevas viviendas. Aedas Homes ha obtenido la licencia de obras para dar continuidad a su promoción Atalanta -ya en obras- con un segundo proyecto, Aquene.

Este residencial estará ubicado a tan solo cinco minutos de la capital, algo que lo hace especialmente llamativo. También por sus prestaciones y su coste: los pisos más baratos valdrán 171.000 euros.

Así, la construcción está conformada por un edificio de ocho plantas y una torre de 12 alturas, con los que la compañía quiere "dar respuesta a la fuerte demanda de vivienda de obra nueva que ha constatado en el municipio valenciano en su primera promoción", ha explicado en un comunicado.

La gerente de promociones de Aedas Homes en Valencia, Diana Morán, ha indicado que Aquene "nace como hermana mayor" de Atalanta después del "alto ritmo de ventas", con casi el 70% de sus 122 inmuebles ya vendidos.

La promoción Aquene tiene precios a partir de 171.000 euros y está integrada por 157 viviendas, todas con terraza y con 1, 2 o 3 dormitorios.

Además, las viviendas cuentan con garaje y trastero. También con zonas comunes con piscina exterior y solárium, gimnasio, sala comunitaria, taquillas inteligentes para recibir envíos, calistenia y párking de bicicletas.

"Se trata de una variada oferta, desde planta primera hasta áticos, que exhibe además una arquitectura con una estética contemporánea y elegante", ha especificado la gerente.

Asimismo, ha destacado que Quart de Poblet ofrece "un equilibrio ideal" entre la cercanía de la ciudad de València a 10 kilómetros y "la tranquilidad de un entorno más relajado".

Ha señalado que la promoción se ubica en "un entorno bien comunicado y repleto de comodidades y una amplia gama de servicios como centros educativos, sanitarios, deportivos y comerciales".

En ese sentido, ha recordado que Quart de Poblet está conectado con el centro de Valencia a través de la línea 3 de Metro, que llega hasta las estaciones de Xàtiva y Colón, además de enlazar con el aeropuerto. Asimismo, el municipio dispone de varias líneas de autobús que conectan con la capital valenciana.

Solo en Quart de Poblet, la promotora se aproxima ya a las 300 viviendas en desarrollo. Prevé comenzar la construcción del residencial a principios del próximo año 2026.

El municipio

Quart de Poblet es un municipio ideal para vivir y trabajar tanto allí como en Valencia. Permite residir en una localidad tranquila, alejada del bullicio de la ciudad pero, a su vez, a pocos kilómetros de distancia de ella.

Además, posee zonas de ocio abundantes, la mayoría ubicadas en torno a la avenida San Onofre. Otras están dedicadas al entretenimiento cultural, como auditorio Molí de Vila, la cisterna árabe y la biblioteca municipal Enric Valor.

También cuenta con parques y zonas verdes como el parque del río Turia, conectado con los jardines del Turia, el antiguo cauce del río, hasta Villamarchante).