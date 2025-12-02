El plus de 630 euros para Mazón en Les Corts indigna al PP en las horas previas a la toma de posesión de Pérez Llorca

Las horas previas a la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca estuvieron marcadas este lunes por la indignación generalizada dentro del PP valenciano.

La razón es el nombramiento de Carlos Mazón como portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts. Un órgano que apenas se reúne pero en el que cobrará un complemento de 634,67 euros brutos al mes. Multiplicado por 14 pagas, supone un plus de 8.885, 38 euros brutos anuales.

El escrito en el que se hizo efectivo el nombramiento está firmado por Nando Pastor, nuevo portavoz del PP en Les Corts desde hace escasos días.

Se registró este lunes y en él se hacía constar que Eduardo Dolón, quien ha ostentado durante la presente legislatura la portavocía de la comisión, será ahora relevado por el ex presidente de la Generalitat.

La decisión trascendió a los medios de comunicación y casi todos los diputados y cargos del partido tuvieron noticia por esta vía. Lo que provocó un incendio interno en el partido.

Son numerosos los miembros del PP que se preguntan de manera irónica si el escrito lo firmaba el PSPV debido al autoboicot que supone.

A nadie se le escapa que se trata de un momento clave en la formación, que se encuentra en plena transición entre Mazón y Pérez Llorca.

Una nueva etapa que, consideran, debería empezar como tal. Es decir, con un desmarque de la anterior tras la dimisión del ex presidente de la Generalitat.

Pérez Llorca ya evidenció que su intención era pasar página en el discurso de investidura de la semana pasada. Un debate que, en términos generales, dentro del grupo parlamentario -y fuera- opinan que fue bien.

Un esfuerzo baldío

Y algo que ahora interpretan que opaca el 'regalo' a Mazón de la comisión pese al esfuerzo de que cale el mensaje de desmarque. Sobre todo en las horas previas a la toma de posesión. De hecho, dentro del grupo hay quien duda de que el propio Pérez Llorca fuera conocedor del escrito.

En el partido entienden que podría haberse pospuesto el nombramiento para otro momento -más adelante- o ni siquiera haberlo efectuado.

Fuentes del PP justifican que todos los diputados del grupo -salvo aquellos que están en la dirección- son o portavoces o miembros de la Mesa en las comisiones. Motivo por el que le dan normalidad a que Mazón también tenga el mismo trato. Era, señalan, una cuestión pendiente que se tenía que resolver estas semanas.

Sin embargo, otras fuentes indican que el ex presidente de la Generalitat no es como cualquier parlamentario y que esta decisión resulta difícil de entender. A lo que añaden que, en cualquier caso, no era el momento.

La comisión de Reglamento -dedicada al reglamento de Les Corts- se ha reunido tan solo una vez en estos más de dos años de legislatura. El papel de Mazón en ella no será apenas visible. Y esa era la intención.