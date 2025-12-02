Mazón activa su oficina de expresidente con sede en Alicante: tendrá escoltas, asesores, coche y chófer

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón cuenta ya con una oficina de apoyo. Según recoge la web de la administración autonómica valenciana, está situada en la ciudad de Alicante, y con ella tiene derecho a escoltas, asesores, coche y chófer.

Todo ello se encuentra regulado en la ley de Estatuto de Expresidentes. Una norma que establece que los expresidentes del Gobierno valenciano gozarán a partir del momento de su cese "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo".

De esta manera, Mazón tendrá tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocupará el lugar protocolario que les corresponda según la normativa vigente. Anteriormente lo hicieron otros expresidentes como Ximo Puig, Alberto Fabra y Francisco Camps.

En sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, podrán gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas de la Administración valenciana en Madrid y Bruselas. También de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse.

La ley recoge igualmente que el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes de la Generalitat "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo". Ésta contará con dos puestos de asesores y una plaza de conductor "que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat".

Se incluye, igualmente, un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.

La norma establece que el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, adoptará también las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, "dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios". Es decir, escoltas.

Este punto es más abstracto en la ley. En el decreto de desarrollo consta que podrán tener dispositivo de seguridad que incluirá una seguridad dinámica compuesta por dos escoltas y un dispositivo de seguridad estática y de contravigilancia.

En casos o situaciones excepcionales será la Policía de la Generalitat la que, en todo caso, determine las medidas necesarias en este sentido.

La ley de expresidentes indica, del mismo modo, que desde el momento en que se produzca su cese, tendrán la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) salvo que desempeñen un cargo público.

Mazón no es el primer ex jefe del Gobierno valenciano que se acogería al estatuto. Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig cuentan con oficina, asesores y conductor. El primero y el último la tienen en Valencia, mientras que Fabra la mantiene en Castellón.

La oficina de apoyo al expresident Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, según figura en la página de la propia Generalitat valenciana.