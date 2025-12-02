La jueza recibe los vídeos de la llegada de Mazón al Cecopi la tarde de la dana para comprobar si llegó a las 20:28

Los vídeos inéditos de Mazón a su llegada al Cecopi la tarde de la dana

La jueza de Catarroja incorpora al sumario de la dana las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del exterior como del interior del edificio del centro de coordinación de emergencias para comprobar si el expresidente Carlos Mazón llegó a las 20:28 la tarde del 29 de octubre de 2024.

La Generalitat Valenciana ha aportado a la causa penal de la dana los vídeos del que fue jefe del Consell a su llegada al Cecopi.

La magistrada acordó requerir a la Conselleria de Emergencias para que remitiese al órgano judicial las imágenes en las que el ya expresidente de la Generalitat aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias.

Vídeo inédito de la llegada de Mazón al Cecopi la tarde de la dana.

Un documento en el que consta su hora de llegada a las dependencias de l'Eliana, algo que quiere comprobar la magistrada.

En las imágenes, inéditas hasta ahora, se ven dos coches oficiales entrando a las 20:26 en el recinto. Un minuto más tarde, a las 20:27 sale del primero de los vehículos para, posteriormente, entrar en el edificio.

En el auto, la jueza consideró que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dadas las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre.

