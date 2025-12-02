La jueza da un día a Salomé Pradas para aportar de forma voluntaria los WhatsApps con Mazón del día de la dana

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, en imagen de archivo. Efe / Biel Aliño

La jueza de la dana da un día a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, para aportar "voluntariamente" al procedimiento los mensajes mantenidos a través de WhatsApp con Mazón el día 29 de octubre de 2024.

En la reciente entrevista emitida este domingo en el programa Salvados de La Sexta, la exmandataria afirmó tener estos mensajes, de los que no hizo mención en su comparecencia ante el juzgado. Tampoco han sido aportados todavía al órgano judicial.

Así consta en una providencia de este mismo martes donde la instructora señala que dado que Pradas ha manifestado "públicamente estar en posesión de mensajes de Whatsapp de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la dana y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa", se le requiere para que, en el plazo de un día, "manifieste si los aporta voluntariamente".

En caso de que aceptara esta petición, acuerda que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) los coteje.

Pradas dijo que el último intercambio de mensajería "debió ser en torno a las 14.00 horas" porque, a partir de ahí, el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que ha declarado en la causa como testigo, le dijo que le fuera informando a él.

Factura

En la misma providencia, y ante la conformidad manifestada por Cuenca en su declaración del pasado 26 de noviembre, la jueza le ha requerido para que, en el plazo de cinco días, aporte al juzgado una factura de su teléfono, correspondiente al 29 de octubre de 2024.

De esta manera, la LAJ puede cotejar con la instructora las llamadas y mensajes que recibió o efectuó con Pradas; el ex secretario autonómico de Emergencias e investigado, Emilio Argüeso, y Carlos Mazón durante esa jornada.

En el cotejo deberá hacerse constar si las llamadas o mensajes son entrantes o salientes y su duración.

Tras la diligencia, la factura quedará bajo la custodia de la LAJ y quedarán anonimizadas las llamadas o mensajes que no guarden relación con la causa.

El jefe de gabinete del presidente fue citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Salomé Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts.

El testigo enumeró una serie de llamadas en esa jornada y declaró que, minutos después de las 16:56 horas, contactó con Mazón por WhatsApp y le comentó que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicando.

El ahora expresidente le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

En ese momento de la declaración, la jueza le preguntó si conservaba los mensajes de WhatsApp, pero el testigo manifestó que "no" porque tenía el móvil "lleno" y en julio se hizo el cambio sin hacer algunas copias de seguridad.