Pradas carga contra Mazón por no haber estado "donde tenía que estar" pero le exculpa a nivel penal: "Nada frenó el Es-Alert"

La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas cargó con dureza contra el expresidente Carlos Mazón en Salvados por no haber estado "donde tenía que estar" el día de la dana de Valencia, pero le exculpó a nivel penal al afirmar que no retrasó el envío del SMS de alerta a la población. "Nada frenó el Es-Alert", dijo.

La entrevista en profundidad emitida este domingo en La Sexta es la primera concedida por la exdirigente desde la tragedia que se cobró 229 vidas el 29 de octubre de 2024. Y no defraudó.

Pradas explicó que decidió pronunciarse tras escuchar a Mazón afirmar que no tuvo constancia del envío del Es-Alert a la población durante la trágica jornada, algo que el expresidente dijo en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL, publicada el pasado 26 de octubre.

La exmandataria quiso subrayar que, en las llamadas que ambos mantuvieron el 29-O, sí le comunicó que iba a enviarse el mensaje.

Sin embargo, desmintió haberle pedido permiso. "En absoluto. El Es-Alert siguió el procedimiento que tenía que seguir. Sin esperar a que el señor Mazón atendiera mis llamadas. No esperé instrucción alguna de él", manifestó.

El relato es un espaldarazo judicial para Mazón, que no está investigado ni puede estarlo por su condición de aforado, pero de quien analiza cada paso la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra -con el beneplácito de la Audiencia Provincial de Valencia-.

Pese a tal circunstancia, Pradas afeó con contundencia la conducta de Carlos Mazón. Criticó que no le cogiera las llamadas y que se pasara la tarde en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Según afirma, cuando fue cesada, le dijo en persona que había sido injusto porque ella "sí había estado donde tenía que estar".

Pradas considera que Mazón no fue realmente consciente de la tragedia hasta las 19:47 horas de la tarde, cuando es él quien la llama. La hora coincide con la de la salida de Vilaplana del parking donde había dejado su coche, al que el expresident le acompañó al salir de El Ventorro.

La exdirigente dijo compartir la indignación de las víctimas de la dana por la desconexión de Mazón durante cerca de 40 minutos en los momentos más angustiosos de la tragedia. "Tras las entrevistas que concedió a los medios por el aniversario, me armé de valor y le dije que dijera la verdad", subrayó.

Dijo además que le dolió especialmente escuchar que "tenía el móvil en la mochila" cuando ella le llamaba durante ese periodo. "Empatizo mucho con las víctimas", insistió.

Basset y Suárez

De la entrevista llamaron la atención las afirmaciones sobre José Miguel Basset, entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; y Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias.

Al primero lo responsabilizó de la retirada de los bomberos de los barrancos y de haber recomendado no enviar el Es-Alert en el debate del Cecopi. Del segundo indicó que él era el enlace con el 112, y que si alguien debía trasladar al Cecopi la enorme cantidad de llamadas trágicas que estaban llegando, ese era él.

Ambos son testigos en la causa y no han declarado todavía, de modo que su declaración adquiere todavía más expectación tras el pronunciamiento previo de Pradas sobre ambos.

Pradas, como el grueso de los implicados, insistió en que nadie tuvo conocimiento de la tragedia que tenía lugar en la cuenca del Poyo, donde murió el grueso de las víctimas, mientras el Cecopi centraba su atención en el río Magro. En concreto, en la situación a su paso por Utiel y en la posible ruptura de la presa de Forata (Yátova).

Lamentó que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no comunicara en el Cecopi la subida de caudal que experimentó la cuenca a partir de las 17:00 horas. También le afeó que, según la normativa, tenía la obligación de asistir presencialmente, no de forma telemática.