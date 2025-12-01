El PP nombra a Mazón portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts: le supondrá un plus de más de 600€ al mes

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, afronta su primer debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana. En la imagen Mazón a su llegada a Les Corts. EFE/Biel Alino

El grupo parlamentario popular en Les Corts ha registrado este lunes un escrito en el que informa de la modificación de la portavocía en la Comisión de Reglamento, al frente de la cual se situará Carlos Mazón.

Durante esta legislatura ha sido el diputado Eduardo Dolón quien ha ostentado este puesto, quien ahora será relevado por el ex presidente de la Generalitat.

El escrito en el que se da cuenta de la modificación está firmado por Nando Pastor, nuevo portavoz del PP en Les Corts desde hace escasos días.

El hecho de que Mazón ocupe esta portavocía le supondrá un incremento de más de 600 euros mensuales en su sueldo de diputado gracias a los complementos. Además, en una comisión que apenas tiene actividad.

El escrito se ha registrado precisamente un día antes de la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat.

De acuerdo con las retribuciones de Les Corts, el complemento salarial que perciben todos los portavoces de Comisión es de 634,67 euros al mes. Esto, multiplicado por las 14 pagas, supone un plus de 8.885, 38 euros brutos anuales para Mazón.

La Comisión de Reglamento es una de las permanentes no legislativas en Les Corts, junto a la del Estatuto de los Diputados, Peticiones y Gobierno Interior.