El Gobierno aprueba el 'extra FLA' de 1.693 millones de euros y la Generalitat critica que la medida llega "tarde y mal"

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado este lunes el Extra FLA para la Comunitat Valenciana con 1.693 millones de euros.

La Comunitat Valenciana se ha visto especialmente beneficiada, y desde el Gobierno han destacado el apoyo a la Comunitat. Así, apuntan que el importe que recibirá ahora el territorio se suma a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año.

La Generalitat, poco después de conocer la aprobación de esta medida, ha reprochado al Gobierno central que esta llega "tarde y mal".

En total, el Ejecutivo ha acordado asignar a varias comunidades autónomas un total de 2.934 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, dinero que sirve para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar.

La Comunitat Valenciana se ha visto especialmente beneficiada por esta medida, con 1.693 millones de euros. En menor medida, Cataluña recibirá 878 millones y la Región de Murcia, 363 millones.

En la anterior ocasión, estos se asignaron a la Comunitat para cubrir los gastos extraordinarios no financieros que tendrá dicho territorio este año para poder dar respuesta a la situación de emergencia derivada de la dana.

De esta forma, esta comunidad es el territorio que más cantidad ha recibido de este Fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Pero la Generalitat cree que el dinero llega "tarde y mal", ya que "no se trata de una concesión o un regalo aprobado por el Gobierno central, sino que es una cuestión de justicia para la Generalitat y los ciudadanos de la Comunitat".

"Este FLA extraordinario tenía que haberse aprobado hace un año y se ha ido demorando y retrasando con excusas y argumentos estériles por parte del Ministerio", aseguran.

Así, explican que "de haberse aprobado cuando tocaba, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, muchas tensiones y polémicas inanes que no conducían a nada".

"Se ha demostrado que el Gobierno podía aprobar el extraordinario en cualquier momento y que si no lo ha hecho antes ha sido porque no ha querido, por falta de voluntad. Esperemos que en el futuro no se vuelva a dar una situación similar, para no volver a poner en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos básicos de los valencianos, ni para volver a generar un perjuicio innecesario a proveedores y empresas", han destacado.

Próximo año

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a las Comunidades Autónomas para el primer trimestre de 2026 un total de 3.465,2 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Las comunidades autónomas de Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana solicitaron su adhesión al FFCCAA en 2026.

Dichas solicitudes de adhesión se aceptaron por el Ministerio de Hacienda y han quedado adheridas al compartimento FF por reunir los requisitos previstos en la normativa vigente.

La aprobación de estos acuerdos reafirma el compromiso del Gobierno con las CCAA y refuerza el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que aporta liquidez a los territorios a bajo coste.