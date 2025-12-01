Encuentran muerto a un hombre de 75 años en una vivienda de Valencia después de incendiarse

Un hombre de 75 años ha sido encontrado sin vida en una vivienda de Valencia después de apagar el fuego que se había originado en una vivienda, según han informado fuentes del Ayuntamiento y de la Policía Nacional.

La Policía ha recibido a las 15:15 un aviso de un incendio y del sonido de una explosión, tras lo que ha comenzado a salir humo. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos y una ambulancia.

Después de extinguir el incendio se ha localizado a una persona fallecida en el interior de la casa, ubicada en una cuarta planta de un edificio de la calle San Ramón de Valencia.

La Jefatura Superior de Policía ha desplazado a agentes de Homicidios y Policía Científica, y ha activado el protocolo para personas fallecidas.

