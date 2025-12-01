Del 'anti-aging' al 'well-aging': la visión médica que apuesta por una piel cuidada y natural

El cuidado de la piel está viviendo una revolución silenciosa. Cada vez más personas buscan resultados naturales, tratamientos preventivos y una medicina estética que respete la biología de la piel en lugar de intentar “luchar” contra el paso del tiempo. En este contexto, la dra. Almudena Paniagua Polo, médico estético en ilahy, la clínica de medicina y cirugía estética de IMED Hospitales, explica por qué el enfoque del well-aging está transformando el sector y cómo los tratamientos actuales permiten tratar patologías cutáneas, mejorar la calidad de la piel y prevenir el envejecimiento de forma realista y respetuosa.

La doctora explica que el término anti‑aging ha quedado desfasado porque sugiere que es posible detener el envejecimiento, cuando se trata de un proceso inevitable programado a nivel celular: "Este proceso está programado a nivel celular y ocurre de forma inevitable".

En su lugar, propone el concepto de well‑aging, que pone el foco en envejecer mejor: cuidar la calidad de la piel, reforzar sus mecanismos naturales de reparación y prevenir el daño acumulado a lo largo de los años. "El objetivo ya no es borrar arrugas, sino mantener una piel sana, firme y bien estructurada, adaptada a cada etapa de la vida”.

Desde su consulta en ilahy, Paniagua percibe que los pacientes ya no acuden buscando transformaciones drásticas, sino cambios graduales y discretos que les permitan seguir reconociéndose en el espejo. La demanda de tratamientos preventivos a edades más tempranas y de técnicas regenerativas que respetan la fisiología cutánea confirma, a su juicio, este cambio de paradigma.​

La especialista insiste en que la piel se aborda desde una perspectiva médica, tratando tanto patologías como signos de envejecimiento. En la lista de motivos de consulta más frecuentes menciona el acné, la rosácea y la dermatitis, junto con hiperpigmentaciones como melasma, lentigos solares y manchas postinflamatorias, además de problemas ligados al fotoenvejecimiento y a la pérdida de calidad cutánea.​

Para ella, mejorar la calidad de la piel significa fortalecer su estructura y hacerla más resistente al daño, lo que se traduce en una apariencia más fresca, uniforme y luminosa. Recuerda que con el tiempo se pierden colágeno, elastina y ácido hialurónico, la piel se afina y cambian textura, luminosidad y firmeza, de ahí la importancia de intervenir para estimular su producción antes de que el deterioro sea marcado.​

La doctora Almudena Paniagua, de Ilahy. IMED

En este marco, la doctora Paniagua describe protocolos personalizados en los que combina distintas terapias según las necesidades de cada paciente. Entre los tratamientos inyectados destaca los polinucleótidos, que estimulan la regeneración celular y la producción de colágeno, aportando elasticidad y vitalidad a pieles finas o desvitalizadas.​

Los tratamientos

A estos se suman los skinboosters, basados en ácido hialurónico no reticulado para hidratar enprofundidad, suavizar líneas finas y mejorar la textura, y la mesoterapia específica con mezclas deaminoácidos, vitaminas, antioxidantes y péptidos diseñada para aportar luminosidad y favorecer lareparación cutánea. Todo ello, subraya, orientado a activar la capacidad propia de la piel en lugar de imponerle cambios artificiales.

La especialista concede un papel central a los peelings químicos, a los que considera una herramienta clave tanto para controlar patologías inflamatorias como para rejuvenecer. "Con ellos podemos controlar el acné y la rosácea, reducir manchas, mejorar textura y potenciar la renovación de la piel. También preparan la piel para otros tratamientos y potencian sus resultados."

​En paralelo, recurre a aparatología avanzada como el láser subdérmico Reverso, el CO2 fraccionado ablativo y la luz pulsada intensa IPL Ellipse para tratar desde las capas más superficiales hasta las más profundas de la piel.

Estas tecnologías permiten abordar diferentes problemáticas: el Reverso (láser subdérmico no ablativo), estimula los fibroblastos y mejora firmeza, textura y líneas finas sin dañar la superficie.

El CO2 ablativo fraccionado es uno de los tratamientos más eficaces para cicatrices, arrugas profundas, poro dilatado y fotoenvejecimiento marcado. Produce una renovación intensa de la piel.

El tratamiento a través de IPL Ellipse es una luz pulsada intensa para tratar rojeces, telangiectasias, manchas solares y tono irregular. Unifica el color de la piel y aporta luminosidad, con mínima recuperación.

Preguntada por el perfil de los pacientes, la doctora responde que estos tratamientos están indicados para cualquier persona que quiera mejorar su piel, tratar una patología o prevenir el envejecimiento de forma natural. El proceso siempre arranca con una primera visita en la que se realiza una valoración médica completa y se diseña un plan personalizado en función de las necesidades y objetivos de cada paciente.​